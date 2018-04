Mai läutet Börsenflaute ein

«Keep it simple, stupid», lautet ein bekanntes Bonmot, das dem US-Ingenieur Kelly Johnson zugeschrieben wird. Auf Deutsch: Einfache Systeme funktionieren in der Regel besser als komplizierte, denn Letztere sind störungsanfälliger. Unnötige Komplexität sollte deshalb vermieden werden. «Finanz und Wirtschaft»

Einfache Ansätze gibt es auch beim Investieren. Dazu gehört etwa die alte Börsenregel «Sell in May and go away, don’t come back until St Leger Day». Sie besagt, dass sich Anleger im Mai von ihren Aktien trennen und erst im Herbst – nach dem St-Leger-Pferderennen im englischen Doncaster, das heuer am 15. September zu Ende geht – wieder investieren sollen. Doch überzeugt diese simple Börsenweisheit auch in der Praxis?