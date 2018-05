Malaysia wächst trotz Unsicherheit

Am 9. Mai stehen in Malaysia Parlamentswahlen an. Der Termin hätte von Premierminister Najib Razak nicht besser gewählt werden können – zumindest, was die wirtschaftliche Lage betrifft.

Der Konjunkturmotor brummt dank robuster Exporte, einer anhaltenden Konsumfreude der Privathaushalte und steigender Sachinvestitionen. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) expandierte 2017 mit 5,9% – der höchste Wert seit vier Jahren.

Das rasante Tempo wurde auch im ersten Quartal beibehalten. Gleichzeitig hat die innenpolitisch hochbrisante Konsumentenpreisinflation gegenüber 2017 nachgelassen. Allerdings droht sich das gute Konjunkturklima der extrem exportabhängigen Volkswirtschaft in den kommenden Monaten nicht nur wegen des weltweit zunehmenden Protektionismus zu verschlechtern, stösst die Wirtschaft doch an ihre Wachstumsgrenze.