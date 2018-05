Man spricht immerhin

Das gewaltige Ungleichgewicht im Handel zwischen den USA und China ist über einen langen Zeitraum entstanden. Von Präsident Donald Trump während des Wahlkampfes abgegebene Versprechen, er werde die Schieflage mit etwas Druck auf Peking binnen kurzer Zeit beseitigen, waren nie realistisch.

Das wusste wohl auch die vom amerikanischen Finanzminister Steven Mnuchin angeführte Delegation, die am Donnerstag und Freitag für Handelsgespräche mit Chinas stellvertretendem Premierminister Liu He in Peking weilte.

Allfällige Erwartungen, es könnte während der zweitägigen Verhandlungen eine Lösung für das explosive Problem gefunden werden, wurden denn von beiden Seiten bereits im Voraus als sehr unwahrscheinlich bezeichnet. Das Treffen war insofern ein Erfolg, als Zeit für weitere Gespräche gewonnen wurde.

Die im April von den USA angekündigten Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von bis zu 150 Mrd. $ und eine Reihe von Gegenmassnahmen Chinas bleiben vorderhand lediglich eine Drohkulisse. Diese hat in den vergangenen Tagen und Wochen insofern an Abschreckungswirkung verloren, als die chinesische Regierung – wie von der Regierung Trump verlangt – eine weitere Marktöffnung etwa im Automobil- oder auch im Finanzsektor angekündigt hat.

Das heisst allerdings nicht, dass selbst im Fall weiterer grösserer Konzessionen seitens Chinas ein Handelskrieg endgültig abgewendet worden ist. Das vor allem deshalb, weil sich der Streit nicht in erster Linie um angeblich unfaire Handelspraktiken dreht, sondern um geostrategische Rivalitäten zwischen dem globalen Hegemonen USA und der aufstrebenden Supermacht China.

So sehen es zumindest Donald Trumps engste Handelsberater Robert Lighthizer und Peter Navarro. Aus ihrer Sicht ist vor allem der Plan von Chinas Präsident Xi Jinping, sein Land in den verarbeitenden Industrien bis 2025 weltweit an die Spitze zu bringen, eine direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA.

Washington will vor allem verhindern, dass amerikanische Unternehmen als Vorbedingung für die Gewährung des Marktzugangs nach China Technologie und Know-how dorthin transferieren müssen, was China letzten Endes auch militärisch stärkt. Peking scheint auch in diesem Punkt bereit, Zugeständnisse zu machen. Gerade deshalb hat die Regierung in Peking auch angekündigt, sie wolle die bereits heute beachtlichen Investitionen in eigenständige Forschung und Entwicklung verdoppeln.

Die USA und China bleiben trotz aller Konflikte wirtschaftlich eng vernetzt und damit auch hochgradig gegenseitig abhängig. Es ist somit sinnvoll, dass die zwei weltweit grössten Volkswirtschaften nicht nur über Handel reden, sondern über einen Sicherheitsdialog auch ihre strategischen Rivalitäten im Zaun halten. Ob sie dazu bereit sind, bleibt angesichts des in den vergangenen Jahren gestiegenen Misstrauens weit offen.