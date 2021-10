Mangelwirtschaft

Die Autohersteller waren die Ersten, die wegen des Chipmangels Alarm schlugen. Doch sie sind längst nicht mehr die Einzigen, deren Produktionspläne wegen fehlender Rohmaterialien durcheinandergewirbelt werden. Diese Woche präsentierten Rieter und ABB Quartalszahlen und volle Auftragsbücher, warnten aber, dass sie Mühe haben werden, die Bestellungen zu erfüllen: Es fehlen nicht nur Halbleiter, sondern die ganze Logistikkette bereitet Kopfschmerzen, genauso wie die Situation am Arbeitsmarkt.

Die beiden Industrieunternehmen sind keine Einzelfälle. «Lieferengpässe sorgen für schwächstes Wirtschaftswachstum seit sechs Monaten», titelt IHS Markit am Freitag zum Rückgang der Eurozone-PMI-Frühindikatoren. Die Störung in den Lieferketten lasse sich so schnell nicht beheben und führe «unweigerlich» zu höheren Preisen – in allen Branchen.

Alle Seiten versuchen, die negativen Auswirkungen der Knappheit zu minimieren: China legt Fabriken still, um Energie zu sparen. Im Vereinigten Königreich fahren Soldaten Lastwagen. Russland schränkt den Weizenexport ein. Bauern säen keinen Mais mehr an, weil Dünger zu teuer ist. Verlage leeren ihren Papiervorrat.

Doch das ist alles Symptombekämpfung. Wer Engpässe in den Lieferketten als «kurzfristig» abtut, ist zu optimistisch. Bis das komplizierte globale Geflecht wieder reibungslos funktioniert, wird es Monate dauern. Die Konjunkturaussichten hellen sich erst auf, wenn die Knappheiten behoben sind. Anpassungen wie Reshoring, höhere Löhne für unpopuläre Arbeiten oder die Abkehr von der Just-in-Time-Produktion bleiben uns vielleicht auch danach erhalten.