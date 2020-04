Marcel Ospel: Mit vollen Segeln in die Finanzkrise

Kettenraucher, begabter Banker, UBS-Versenker: Marcel Ospel war eine schillernde Figur. Am vergangenen Wochenende ist er siebzigjährig verstorben.

Ospels Karriere war eindrücklich. In bescheidenen Verhältnissen in Basel aufgewachsen, absolvierte er eine Banklehre, stieg beim damaligen Schweizerischen Bankverein ein, arbeitete später drei Jahre für Merrill Lynch. Zurück beim Schweizerischen Bankverein ging es steil bergauf.

Ospel-Boys

In der Basler Grossbank, wo er als Vierzigjähriger zum jüngsten Mitglied der Generaldirektion wurde, verkörperte er eine neue Generation. Leichtfüssige Händler lösten die Bankbeamten ab.

Als der Bankverein das US-Derivathaus O’Connor übernahm, bekam Ospel seine eigene Hausmacht. Die cleveren Ospel-Boys aus Chicago liessen alle alt aussehen, die in der Kantine nicht englisch sprachen. Ospel galt als guter Chef, der für seine Truppe sorgte, als witzig, charmant und grosszügig.

Vom Bankverein zur UBS

Mit der Fusion des Bankvereins mit der Schweizerischen Bankgesellschaft zur UBS (UBSG 10.055 6.16%) erreichte Ospel 1997 den Zenit seiner Macht. Er wurde CEO der neuen Grossbank und 2001 Verwaltungsratspräsident.

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten gedieh UBS. Sie galt insbesondere als solide finanziert. Das äusserte sich etwa darin, dass sie sich an den Kapitalmärkten zeitweise günstiger refinanzieren konnte als die Eidgenossenschaft.

Verlockungen der USA

Beeindruckt war Ospel stets von den USA. Das spiegelte sich nicht nur in seinem Lohn, der immer mehr amerikanische Dimensionen annahm. 2005 und 2006 betrug sein Gesamtpaket jeweils über 20 Mio. Fr. UBS akquirierte in den USA und hatte sich zum Ziel gesetzt, die Investment Bank zur Marktführerin zu machen. Sie kommunizierte diese Ambition in der Öffentlichkeit.

Dabei war Ospel kein Gambler, der das Schicksal der grössten Schweizer Bank leichtfertig aufs Spiel setzte. Er galt als sehr risikobwusst.

Nicht gesehen

Das Swissair-Debakel, das kulminierte, weil Ospel auf einem Flug in die USA war und deshalb der lebensrettende Kredit ausblieb, schädigte sein Ansehen in der Schweiz sehr. Dennoch kann gesagt werden: Er war nicht zu viel eiskalter Investmentbanker, sondern zu wenig. Was sich bei UBS im Vorfeld der Finanzkrise zusammenbraute, entging seiner Aufmerksamkeit.

Die Bank forcierte das Geschäft mit minderwertigen US-Hypotheken im Glauben, sie würden ihr AAA Rating ewig behalten. Hier die Einschätzung der EBK, der damaligen Schweizer Bankenaufsicht: «UBS kannte bis Anfang August 2007 das Ausmass und die Natur ihrer Risiken im Subprime-Bereich und in angrenzenden Gebieten nicht und war daher ausser Stande, rechtzeitig geeignete Gegenmassnahmen zu ergreifen.»

Ins Private zurückgezogen

Es fehlte UBS nicht an Risikobewusstsein, sondern an der Fähigkeit, die Risiken zu erkennen und sauber zu aggregieren. «Darin liegt eine bedeutende organisatorische Fehlleistung, welche in einem aussergewöhnlichen Marktumfeld verheerende Folgen hatte», schrieb die EBK.

Diese Fehlleistung hat Ospel zwar vermutlich nicht verursacht, aber als oberster Kontrolleur hatte er sie auch nicht erkannt. Deshalb gehörte UBS weltweit zu den am stärksten von der Finanzkrise betroffenen Banken. Sie musste im Herbst 2008 vom Bund und von der Nationalbank gerettet werden. Im Frühling desselben Jahres hatte Ospel auf die Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident verzichtet. Seither ist er in der Öffentlichkeit nicht mehr in Erscheinung getreten.