Marco Gadola bereitet Wechsel zu DKSH vor

(AWP/GA) Der noch bis Ende Jahr amtierende CEO von Straumann (STMN 945.4 -0.27%), Marco Gadola, tritt per 1. Januar 2020 aus dem Verwaltungsrat von Mettler-Toledo (MTD 782.75 0.19%) zurück. Man danke Gadola für seine Rolle und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute, wird Verwaltungsratspräsident Robert F. Spoerry in der Meldung vom Montagabend zitiert. Gadola soll in dem Gremium nicht ersetzt werden. Vielmehr habe man beschlossen, die Grösse des Verwaltungsrats um eine Person zu reduzieren.

Anfang Jahr wird Gadola eine neue berufliche Herausforderung beim Marktdienstleister DKSH (DKSH 49.64 -1.21%) übernehmen. Bereits im März wählte ihn die Generalversammlung zum Verwaltungsrat per 1. Januar 2020. Ab der nächsten Generalversammlung soll er das Präsidium des DKSH-Verwaltungsrats übernehmen.

Gadola verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Healthcare-, der Konsumgüter- und der Logistikindustrie. So war er für den Logistiker Panalpina (PWTN 265 1.61%) Finanzchef und dann Leiter der Region Asien-Pazifik. Sein Wissen in Bereichen und Märkten, die für DKSH zentral sind, gaben den Ausschlag zu seiner Wahl. Grösste Herausforderung wird der Turnaround der Konsumgütersparte sein. Auch muss es ihm gelingen, das Umsatzwachstum von DKSH profitabel zu gestalten und die Ertragskraft des Unternehmens zu stärken.

Der neue DKSH-VR-Präsident ist Schweizer, verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Basel und hat sich an der London School of Economics und am IMD in Lausanne weitergebildet.