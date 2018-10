Margareth Henriquez: «Champagner nur zu geschäftlichen Anlässen»

Mit zehn Jahren trank Margareth Henriquez zum ersten Mal Champagner. Damals, so erinnert sich die heute 62-Jährige, überredete sie ihren Vater an Weihnachten, ihr einen Schluck zum Probieren zu geben. Der Chef eines Unternehmens, das Wein und Spirituosen herstellte und vertrieb, richtete jeweils bei dieser feierlichen Gelegenheit ein paar Worte des Dankes an seine Familie und öffnete danach eine Flasche Moët & Chandon.

Seither liebt Maggie, wie sie von Verwandten und Freunden genannt wird, Champagner. Dass sie dereinst Karriere in der Champagner-Industrie machen würde, dachte sie damals nicht. Heute ist sie CEO des prestigereichen französischen Champagner-Hauses Krug und seit 2018 auch Präsidentin der Estates & Wine Division von Moët Hennessy.