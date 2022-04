Margendruck ist unausweichlich

Er war schon in den Jahresberichten ein wichtiges Thema und wird in der kommenden Quartalsberichterstattung wohl noch mehr Raum einnehmen: der Anstieg der Fertigungskosten. Die Preise für Rohmaterialien, Energie und Transport haben sich wegen der Beeinträchtigung von Lieferketten durch die Pandemie und jüngst wegen der Barbarei des Kremlherrn meist kräftig erhöht. Auch die Löhne ziehen mittlerweile in etlichen Ländern an.

Unternehmen stellt das vor finanzielle Herausforderungen. Höhere Faktorkosten schmälern die Marge. Deshalb ist es wichtig, sie über eigene Preiserhöhungen weitergeben zu können. Ein Einheitsrezept gibt es dafür nicht. Je nach Branche und Unternehmen bestehen vertragliche Vereinbarungen, zumindest für einzelne Produkte, oder es muss verhandelt werden.