Marktbericht Kryptowährungen

(awp) – Das Bitcoin “White Paper”, in welchem die Kryptowährung erstmals als Idee eines neuen Zahlungssystems auftauchte, erschien vor rund zehn Jahren. Eine Dekade später steht die “Krypto-Leitwährung” unter roten Vorzeichen. Das von dem geheimnisumwitterten Satoshi Nakamoto erdachte elektronische Bargeldsystem ohne Drittpartei kämpft zumindest preislich weiterhin mit einer klaren Richtungssuche. Derweil scheinen sich grosse Volkswirtschaften wie China mit der neuen Kryptowelt abzufinden.

Am Mittwochmittag kostet ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp rund 6’255 Dollar, auf Wochensicht ergibt sich damit ein für die letzten Wochen ungewöhnlich starker Ausschlag von minus 2,8 Prozent. Den grössten Rücksetzer verzeichnete der Bitcoin dabei zu Wochenbeginn, zuvor hatte der Kurs noch um die 6’400 Dollar-Marke notiert. Die Marktkapitalisierung liegt mit knapp 110 Milliarden Dollar unter dem Wert von 113 Milliarden vor Wochenfrist.

China öffnet sich

Während sich die Kursentwicklung und Volatilität des Bitcoins eher zurückhaltend zeigt, bleibt das Ökosystem rund um den Kryptowährungsmarkt in Bewegung. So wurde etwa die in Luxemburg ansässige Kryptobörse Bitstamp von NXMH übernommen. NXMH ist ein Investmentvehikel und Tochtergesellschaft von NXC, der 10 Milliarden Dollar schweren Muttergesellschaft des südkoreanischen Spieleentwicklers Nexon. Bereits letztes Jahr übernahm der Konzern eine Mehrheit an der südkoreanischen Kryptobörse Korbit.

“Die aufkommende Branche scheint das Interesse vieler etablierter Unternehmen zu wecken”, sagt Julien Hawle, Blockchain-Experte bei der liechtensteinischen Bank Frick, gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Aber auch ganze Länder wie China und Japan hätten durch regulatorische Entscheide unlängst wieder gezeigt, dass Kryptowährungen wie der Bitcoin kein kurzzeitiges Phänomen seien.

“Dass die chinesische Regierung digitale Vermögenswerte als Eigentum deklariert und den Besitz und Transfer erlaubt hat, zeigt, dass die Volksrepublik sich langsam aber sicher auf die Kryptowährungswelt vorzubereiten scheint”, so Hawle. Im Verlauf der letzten Monate gab es immer wieder Spekulationen um Verbote in China und anderen asiatischen Ländern, die als Hochburgen der Kryptowelt gelten.

Marktkonsolidierung setzt sich fort

Derweil geht die Konsolidierung im Kryptowährungsmarkt weiter. Die gesamte Marktkapitalisierung aller auf “Coinmarketcap” aufgeführten Kryptowährungen ist im Wochenverlauf erneut zurückgegangen und beträgt zur Berichtszeit rund 203 Milliarden Dollar nach 210 Milliarden vor Wochenfrist. Der “Marktanteil” des Bitcoin stieg erneut an auf 54,2 Prozent nach 53,6 Prozent vor sieben Tagen.

Gerade in Konsolidierungsphasen seien die Angaben zur Marktkapitalisierung aber mit Vorsicht zu geniessen, mahnen die Experten der Falcon Private Bank. Die Marktkapitalisierung tauge meist nur bedingt als ein aussagekräftiges Indiz. Je nach Liquidität und Zirkulationsvolumen könnten sich Verzerrungen ergeben, so die Experten.

Bei grossen “Kryptocoins”, wie der bezüglich Marktkapitalisierung zweitgrössten Blockchainwährung Ether, dürften solche Ungleichgewichte aufgrund der hohen Marktdurchdringung aber gering sein. Die Digitalwährung der Zuger Stiftung Ethereum notiert zur Berichtszeit entsprechend dem tieferen Gesamtmarkt auf Wochensicht 3,5 Prozent tiefer auf 197 Dollar.