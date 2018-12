Marktsaison

Der Marché de Noël in Montreux – wo St. Nikolaus durch die Lüfte schwebt – soll der schönste sein im ganzen Land. Der älteste ist derjenige in Basel: Er wurde erstmals 1978 veranstaltet, von wegen «Tradition». Seit den Achtzigerjahren hat die Verweihnachtsmarktung der Schweizer Altstädte auszugreifen begonnen und ist nun flächendeckend (es soll jedoch verstocktere Gemüter geben, denen das missfällt). In den alten deutschen Reichslanden dagegen wurde um diese Jahreszeit schon vor alters Markt gehalten: 1310 wird ein Nikolausmarkt in München urkundlich erwähnt, 1384 verleiht König Wenzel von Böhmen der Stadt Bautzen das Recht zur Abhaltung eines Fleischmarktes von Michaeli (29. September) bis Weihnachten, usw. usf. In Deutschland gibt es heute über 2500 Weihnachtsmärkte, die in der besinnlichen Saison 270 Mio. (!) Besucher anziehen sollen. Der Umsatz des Budenkommerzes wird auf 3 Mrd. € berechnet. Das mittelenglische Birmingham hat sich von der Städtepartnerschaft mit Frankfurt am Main inspirieren lassen: In «Brum» findet nun ein gigantischer Christmas Market statt, mit «sizzling bratwursts» und «fruity flavors of hot glühwein». Diese kontinentale Kulturanleihe wird den Brexit überdauern, immerhin. (Bild: Laurent Gillieron/Keystone)