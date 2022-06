Marktumgebung durchkreuzt Börsenpläne von ABB

Die Marktumgebung hat den Börsenplänen von ABB in Zürich offiziell einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aus dem geplanten Börsengang der Elektromobilitätssparte ist nichts geworden. Das Fenster für ein IPO (Initial Public Offering) im ersten Halbjahr hat sich für das Industriekonglomerat nun endgültig geschlossen.

Wie FuW kürzlich berichtet hat, lag eine Verschiebung des Börsengangs schon länger in der Luft. ABB hatte ursprünglich zum Ziel gehabt, die schnell wachsende Sparte um die Elektroladeinfrastruktur für E-Autos im ersten Halbjahr 2022 an die Börse zu bringen. Nun ist es jedoch offiziell. Ein Börsengang ist im zweiten Quartal rein rechnerisch nicht mehr möglich, da ABB bereits die Intention to Float hätte bekannt geben müssen. Sie gibt quasi den Startschuss für die letzten zwei bis drei Wochen vor der Erstnotiz an der Börse.

IPO noch im Sommer

«Die momentanen Marktverhältnisse machen ein Listing der E-Mobility-Division von ABB im zweiten Quartal schwierig», heisst es von einem ABB-Sprecher am Dienstag. Von einer Verschiebung des Börsengangs auf Herbst will man bei ABB jedoch nichts wissen. «Wir schauen uns den Markt weiter an und wollen das IPO in den kommenden Wochen in Abhängigkeit von den Marktverhältnissen lancieren.»