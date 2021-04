Markus Diethelm: ein letztes Mal das Schlimmste verhindern

Markus Diethelm, Chefjurist der UBS, geht immer wieder kalkulierte Risiken ein. Ein solches Wagnis war 1986 für den jungen Anwalt der Umzug in die USA. Mit dem Gang zur Sihlpost, wo er eine Bewerbung für die Eliteuni Stanford abschickte, gab er seiner Karriere die entscheidende Wendung. Über einen Doktortitel der US-Universität und drei grosse US-Kanzleien kam er in die Schweiz zurück, wo er 1997 Chefjurist des Rückversicherers Swiss Re wurde.

In dieser Rolle wurde er erstmals einer breiten Öffentlichkeit bekannt: Diethelm setzte vor Gericht in New York durch, dass die Zerstörung beider Türme des World Trade Center am 11. September 2001 als lediglich ein Schadenfall galt. Seiner Arbeitgeberin ersparte er damit eine Zahlung von beinahe 900 Mio. $. Untypisch für einen Konzernanwalt hatte er mit seinen Gegnern persönlich vor Gericht die rhetorischen Klingen gekreuzt, statt diese Aufgabe hoch bezahlten Söldneranwälten zu überlassen.