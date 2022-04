Marx, Mass und Mitte

Karl Marx ist wieder da und lässt niemanden kalt. So und ähnlich hört es sich in den Gängen vieler Universitäten an. Der populäre französische Ökonom Thomas Piketty nimmt seit Jahren Anleihe an Marx’ epochalen Schriften. Dessen Thesen zur gesellschaftlichen Entwicklung als dauernde Geschichte von Klassenkämpfen – vor rund 200 Jahren in der rauen Zeit der Industrialisierung postuliert – haben nichts an Faszination eingebüsst. Die gesellschaftskritische Kapitalismusanalyse zur Globalisierung und «Ausbeutung», zum Widerspruch von Kapital und Arbeit, zur ungleichen Einkommensverteilung, zur Krisenhaftigkeit des Kapitalismus oder zur fallenden Profitrate befeuern noch heute die akademische und die politische Debatte.

Zum Autor Prof. Dr. Christoph A. Schaltegger leitet das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) der Universität Luzern.

Die Ungleichheit in kapitalistischen Gesellschaften müsse zwangsläufig zunehmen und führe so zu gesellschaftlichen Krisen und Spannungen, so die These. Die Produktion unter wachsendem Konkurrenzdruck bei ständig sich vertiefenden Krisen zwinge den Kapitalisten in immer kapitalintensivere Produktionsverfahren. Gleichzeitig sinke die Profitrate und beschleunige wiederum die Konzentration in der Wirtschaft. Die Frage ist, was damit genau gemeint ist, wie man dies misst – und wie allfällige Entwicklungen zu bewerten sind.

Ein wichtiger Indikator der sozialen Ungleichheit ist die Verteilung der Einkommen in einer Gesellschaft. Eine ungleiche Einkommensverteilung ist dabei aus grundsätzlichen Erwägungen mit Vor- und Nachteilen verbunden. Auf der einen Seite stehen jene Argumente, welche die Einkommensspreizung als grundsätzlich positiv bewerten: In einer durchlässigen Gesellschaft werden die Erfolgreichen und Tüchtigen mit höheren Einkommen entlöhnt und bilden damit einen Ansporn für andere, es ihnen gleichzutun. Diese Anreizfunktion ist wichtig für das Funktionieren einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Andererseits sehen Kritiker den Zusammenhalt einer Gesellschaft gefährdet: Die segmentierte Gesellschaft erschwert das Schmieden von politischen Kompromissen und löst gesellschaftliche Spannungen aus. Kaum jemand würde daher bestreiten, dass es eine Frage des Masses ist, wie viel Ungleichheit oder Gleichheit eine Gesellschaft erträgt.

Die Schweiz als Sonderfall

Ohne Blick in die Daten lässt sich die Frage, ob Mass und Mitte in der sozialen Ungleichheit gewahrt sind, nicht vernünftig diskutieren. Es ist Thomas Pikettys grosses Verdienst, diese Datenarbeit geleistet zu haben. Zusammen mit einem Netzwerk von Forschern bietet die World Inequality Database heute einen faszinierenden Querschnitt zur Einkommensverteilung in über 70 Ländern und über einen langen Zeitraum – manchmal mehr als 100 Jahre.

Die Schweiz ist in diesen Vergleichen ein Sonderfall. Die Einkommensungleichheit ist seit fast 100 Jahren bemerkenswert stabil. Auf das oberste Prozent entfallen immer etwa 10% allen erwirtschafteten Einkommens der natürlichen Personen. Dies ist durchaus erstaunlich, bedenkt man die markanten gesellschaftlichen Umbrüche, die auch in der Schweiz stattgefunden haben. Ein illustratives Beispiel ist der Fall des Eisernen Vorhangs 1989. Mit diesem Globalisierungsschock war eine massive Ausweitung der verfügbaren Arbeitskräfte verbunden. Unternehmen begannen damit, die arbeitsintensiven Vorleistungen in ihrer Lieferkette über den Globus zu verteilen. Outsourcing und Just-in-time-Produktion waren die Stichworte. Mit der Folge, dass nicht nur Lagerhaltung und Kapitalbindung massiv abnahmen, sondern ein enormer Druck auf den Niedriglohnsektor entstand. Wer hätte vor diesem Hintergrund tatsächlich erwartet, dass sich die Einkommenssituation in der Schweiz weiterhin sehr ausgeglichen präsentiert?

Bisher weitgehend unbekannt ist die Entwicklung innerhalb der Schweiz. Die Eidgenossenschaft ist trotz ihrer Kleinheit ein höchst vielfältiges und föderalistisch organisiertes Land mit weitgehend dezentraler Steuerkompetenz. Daher ist der Blick auf die kantonalen Unterschiede spannend. Die ab Mitte April 2022 einsehbare Swiss Inequality Database gibt neu Auskunft über die kantonale Entwicklung der Einkommensverteilung, der Umverteilung und der Verteilung der Steuerlast seit 1917.

Der Blick auf die Daten zeigt die Entwicklung der Spitzeneinkommen – beispielsweise das oberste Prozent (Perzentil) der Einkommen in den Schweizer Kantonen. Die Bandbreite um den Durchschnitt ist Abbild der föderalistischen Schweiz mit kleinen und grossen, reichen und ärmeren, ungleicheren und gleicheren Kantonen. Für 2018 weist beispielsweise der Kanton Schwyz in dieser Datenbank die höchste Einkommensspreizung auf: das oberste Perzentil vereinigt über 21% allen steuerbaren Einkommens in diesem Kanton. Ganz anders im Kanton Jura: nur gerade knapp 7% der Einkommen entfallen auf das oberste Prozent.

Arbeit ist mehr als bloss Erwerb

Das bleibt nicht ohne Folge für die Finanzkraft. Im Durchschnitt werden im Kanton Schwyz fast 100’000 Fr. Jahreseinkommen versteuert, während es im Kanton Jura mit etwa 55’000 Fr. nur etwas mehr als die Hälfte ist. Das ist nicht unwesentlich für die Möglichkeiten des Staats zur Finanzierung der öffentlichen Leistungen – inklusive des Finanzausgleichs, der auch die Jurassier von den Schwyzer Einkommen profitieren lässt. Konkret steuert im Kanton Schwyz das oberste Perzentil mehr als 22% zu den Staatseinnahmen aus dem Einkommen der natürlichen Personen bei. Im Kanton Jura sind es nur etwas mehr als 5% – im gesamtschweizerischen Durchschnitt knapp 9%.

Was bedeutet ein hoher Anteil Spitzeneinkommen für den Mittelstand? Das Medianeinkommen – also jenes Einkommen, das der Mittelstand in etwa versteuert – liegt im Kanton Schwyz mit knapp 60’000 Fr. um ein Viertel höher als im Kanton Jura mit einem Wert von 45’000 Fr. Anscheinend hat die hohe Konzentration an Spitzeneinkommen dem Schwyzer Mittelstand nicht geschadet, mindestens, wenn es um das Einkommen geht.

Ob man nun am Fusse der Mythen oder in den Freibergen glücklicher ist, liegt wohl im Auge des Betrachters und hat nur bedingt mit der Einkommensverteilung zu tun. Denn die gefühlte Ungleichheit hat gemäss Umfragen wenig mit der tatsächlichen Verteilungssituation zu tun. Wichtig für das subjektive Empfinden ist das Markteinkommen – also derjenige Teil des verfügbaren Einkommens, der selbst erwirtschaftet wird. Arbeit ist eben viel mehr als nur Erwerb – es ist Identität und Integration in die Gesellschaft.

Ermutigend ist in diesem Zusammenhang die vergleichsweise egalitäre Verteilung der Markteinkommen in der Schweiz. Sicher ist zudem, dass die Schweiz von der lange währenden und friedlichen Vielfalt in der Einheit profitiert und sie zu einem spannenden Labor unterschiedlicher Politik- und Gestaltungsentwürfe macht – mit intakten Arbeits- und Sparanreizen. Mut zur Vielfalt und Diversität bei fairen Ausgleichsmechanismen machen das Leben spannend und lebenswert. Der von Karl Marx postulierte Klassenkonflikt als zwangsläufiges Ergebnis sozialer Ungleichheiten wurde bisher in der Schweiz nicht gesichtet.