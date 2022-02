Materialmangel belastet Ifo

(Reuters) Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich im Februar wieder verschärft. 74,6% der Firmen klagten über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffe, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Im Januar hatte sich mit 67,3% noch eine Entspannung angedeutet. «Die erhoffte Trendwende ist ausgeblieben», sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. «Der Materialmangel verzögert somit weiter den Aufschwung in der Industrie.»

In allen Branchen nahmen die Materialknappheiten demnach wieder zu. «Die Situation bleibt vor allem in den Schlüsselbranchen der deutschen Industrie angespannt», sagte Wohlrabe. So berichten 89% der Unternehmen aus der Automobilindustrie und dem Maschinenbau von Lieferproblemen. Dicht dahinter folgen die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten und elektrischen Ausrüstungen mit jeweils rund 88%. «Für die Industrie bleibt es somit schwierig, die sehr gute Auftragslage in Produktion umzusetzen», ergänzt Wohlrabe.

Der Auftragsstau in den deutschen Industriebetrieben wird angesichts der von Materialengpässen ausgebremsten Produktion immer länger. Der Bestand an Bestellungen wuchs allein im Dezember 2021 um 1,5% zum Vormonat und ist nun so hoch wie noch nie seit Beginn der Datenreihe im Januar 2015, wie das Statistische Bundesamt ermittelte. Die Betriebe erhalten damit seit Juni 2020 beständig mehr neue Aufträge, als sie abarbeiten konnten.

Engpässe haben im vergangenen Jahr die deutsche Wirtschaft merklich ausgebremst. Dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) zufolge lag die Industrieproduktion um etwa 12% unter dem Niveau, das angesichts hoher Auftragseingänge eigentlich möglich gewesen wäre. «Dies entspricht einer entgangenen Wertschöpfung von etwa 70 Mrd. €», sagte dazu IfW-Konjunkturchef Nils Jannsen.