Am 18. November 1928 gab Mickey Mouse sein Debüt: In einem Kino am New Yorker Broadway wurde «Steamboat Willie» uraufgeführt, ein vertonter Zeichentrickfilm – einer der ersten dieser Art – von Walt Disney (DIS 116.7 -1.1%). Der Streifen wurde sofort ein Hit. Zwar hatte Disney zuvor schon zwei Filme mit Mickey und dessen Gespielin Minnie gedreht, doch das waren Testläufe; in die Kinos gelangte erst «Steamboat Willie». Walt Disney kassierte vom Filmverleiher die damals stattliche Summe von 500 $ pro Woche. Die muntere Maus, auch mit nunmehr neunzig Jahren unverwüstlich-jugendfrisch, wurde zum Zünder der Walt Disney Company, nun schon längst ein Milliarden-Business. Mickey ist und bleibt das unverkennbare Maskottchen des Konzerns, obwohl andere Disney-«Stars» wie Donald Duck vielschichtigere Charaktere zeigen als der mit einem sonnigen Gemüt gesegnete Mäuserich (der zum Glück nicht, wie ursprünglich geplant, Mortimer getauft wurde). Klar, dass mit Mickey Mouse & Co. ein schwungvolles Merchandising betrieben wird, woran auch Billighersteller partizipieren, wie hier in Südchina. Schöpfer Walt Disney sagte 1954, es sollte nie vergessen gehen, dass einst alles mit einer Maus begann. (Bild: Michael Wolf/LAIF/Keystone)