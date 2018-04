Max Morgenthaler: Richtiger Riecher für Nescafé

Nestlé hatte aufgegeben. Max Morgenthaler nicht. Dass am 1. April 1938 die ersten Büchsen Nescafé auf den (Schweizer) Markt kamen, verdankt der Konzern dem hartnäckigen Tüftler. Ohne ihn wäre Nestlé nicht zur heutigen Statur als weltgrösster Nahrungsmittelmulti herangewachsen.

Es begann in den Zwanzigerjahren mit Rekordernten in Brasilien: Der Kaffeepreis sank, die Pflanzer vernichteten Bohnen en masse. Im Lande tätige Bankiers wandten sich an Nestlé mit der Bitte, doch zu versuchen, billigen Überschusskaffee als teures Extraktpulver zu konservieren.

1930 erging ein entsprechender Auftrag an ein Nestlé-Team, dem auch der in Bern promovierte junge Chemiker Max Rudolf Morgenthaler angehörte. Die Equipe kam nach vier Jahren zum enttäuschenden Schluss, es gebe keine taugliche Lösung für Löslichkaffee – das Aroma gehe in der Lagerung verloren.