Theresa May bläst Brexit-Abstimmung ab

Lange war gemunkelt worden, dass Premierministerin Theresa May die für morgen Dienstagabend geplante Brexit-Abstimmung im britischen Parlament verschieben könnte. Zwar bestätigten am Montagmorgen noch einzelne Kabinettsmitglieder, dass die Abstimmung plangemäss durchgeführt werde. Am Nachmittag hat May aber in einer Rede vor dem Parlament bestätigt, dass die Abstimmung fürs Erste abgeblasen wird.

May erinnerte das Parlament daran, dass bei einem Abkommen beide Seiten Kompromisse eingehen müssten. Aus ihrer Sicht ist der vorliegende Deal weiterhin der einzig gangbare Weg, um mit der EU auch zukünftig Handelsbeziehungen unterhalten zu können. Sie frage sich, so May, ob das Parlament überhaupt den Brexit wolle. Und falls ja, ob mit oder ohne Deal mit Europa.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. May will zunächst wieder mit Brüssel verhandeln, ob es zu den umstrittenen Punkten im Withdrawal Agreement allfällige Nachbesserungen zu erreichen sind.

Vertreter der Europäischen Union (EU) zeigten sich in ersten Reaktionen überrascht. Guy Verhofstadt, der Brexit-Beauftragte des Europäischen Parlaments, teilte auf Twitter mit, er könne dem Geschehen nicht mehr folgen. Es sei Zeit, dass sich die Briten klar würden, was sie wollten. Klar sei, dass die EU nie gegen die Interessen Irlands handeln werde.

Pfund mit Kursverlusten

Das britische Pfund reagierte auf die Neuigkeiten mit deutlichen Kursverlusten. Gegenüber dem Franken notiert die britische Währung bei 1.24 Fr. Dies ist nicht nur der tiefste Stand des Jahres, sondern unweit der Tiefstwerte nach dem Brexit-Ja von Grossbritannien im Sommer 2016.

Die Währung hatte in den vergangenen Tagen in Erwartung einer deutlichen Niederlage von May im Parlament bereits an Terrain verloren. Mit der Verschiebung der wichtigen Abstimmung befürchten die Finanzmärkte erneut Unsicherheiten über das weitere Vorgehen.

Noch am Wochenende hatte Theresa May alles versucht, um möglichst viele Parlamentarier für sich zu gewinnen, damit der mit der Europäischen Union (EU) ausgehandelte Deal im britischen Unterhaus doch noch die Zustimmung erhält. Jüngsten Umfragen zufolge drohte May eine verheerende Niederlage.

Problem mit Backstop-Regelung

Eine Mehrheit der Politiker stört sich weiterhin an der sogenannten Backstop-Regelung für Nordirland. Dieses Auffangnetz tritt dann in Kraft, wenn sich die EU und Grossbritannien nach dem Ende der Übergangsperiode im Dezember 2020 bezüglich der zukünftigen Handelsbeziehungen nicht einigen können.

Der Backstop bewirkt, dass Nordirland weiterhin in der Zollunion bleibt, um eine EU-Aussengrenze mitten durch die irische Insel zu vermeiden. Bemängelt wird von britischer Seite, dass dies ein Eingriff in die territoriale Hoheit des Vereinigten Königreichs sei. Zudem kann der Backstop nur bei Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten gekündigt werden. Das schürt die Angst, dass die Lösung permanent sein könnte.