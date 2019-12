MCH Group hält GV ab

(AWP) Der Messeveranstalter MCH Group (MCHN 25.4 -2.31%) hält die von einer Aktionärsgruppe verlangte ausserordentliche Generalversammlung (GV) am 29. Januar 2020 in Basel ab. Der Verwaltungsrat beantragt der GV aber, alle Anträge der Gruppe AMG abzulehnen. Dies teilt die MCH am Donnerstag mit.

Die AMG Fondsverwaltung AG als Vertreterin der Gruppe AMG (bestehend aus Ursula Lee, Erhard Lee und LLB (LLB 63.6 -0.31%) Swiss Investment AG,) hatte die Einberufung der GV verlangt. Dabei sollen unter anderem die drei Traktanden «Einleitung einer Sonderprüfung zur Strategie», die «Offenlegung von Geschäftsbüchern» sowie «Änderung der Statuten» behandelt werden.

Die Gruppe um die AMG ist mit der neuen Strategie des Messeebetreibers, die unter anderem den Verkauf des Dienstleistungsgeschäfts (Live Marketing Solutions) beinhaltet, nicht einverstanden. Laut offiziellen Angaben hält der AMG-Fonds selbst zuletzt 9,91% der Aktien.

Baselworld gewinnt 15 unabhängige Uhrenmarken Die Basler Uhren- und Schmuckmesse Baselworld hat für die nächste Ausgabe im kommenden Jahr 15 unabhängige Uhrenmarken dazugewonnen. Diese werden an der Baselworld 2020 unter der gemeinsamen Flagge «The Watch Lounge» teilnehmen. Für die nächste Baselworld, die vom 30. April bis am 5. Mai 2020 stattfindet, haben laut einer Mitteilung des Messebetreibers MCH vom Donnerstag etwa 15 unabhängige Uhrenmarken beschlossen, eine neue Plattform in Halle 1 Süd zu eröffnen. Unter dem Label «The Watch Lounge» werde ein neuer Ausstellungsbereich geschaffen, der die Austellungskonzepte «Les Ateliers» (unabhängige Uhrmacher) und die «Watch Gallery» ergänzen soll.

Obwohl die Gruppe AMG kein Begehren um Auskunftserteilung gestellt habe, werde der Verwaltungsrat die eingereichten 39 Einzelfragen zur Strategie auch als Auskunftsbegehren entgegennehmen und spätestens an der ausserordentlichen Generalversammlung beantworten, teilte MCH am Donnerstag mit. Der Verwaltungsrat sei überzeugt, dass er mit diesem Vorgehen die legitimen Informationsinteressen sämtlicher Aktionäre vollumfänglich befriedigen könne. Dadurch dürften sich die geforderte Offenlegung von Geschäftsbüchern und die Einleitung einer Sonderprüfung zur Strategie erübrigen, heisst es weiter.

Die MCH Group kämpft seit einiger Zeit mit dem schwindenden Interesse von Ausstellern und Besuchern von Präsenzmessen und musste nach dem Rückzug des Uhrenkonzerns Swatch von der Basel World das Geschäft restrukturieren und Abschreibungen vornehmen, wodurch rote Zahlen anfielen.

