MCH Group übernimmt Digital Festival

(AWP) Die Messebetreiberin MCH Group (MCHN 13.90 +1.09%) übernimmt per 1. Juni 2021 zu 100% die Digital Festival AG. Das operative Team rund um Geschäftsführer und Mitgründer Jonathan Isenring der Zürcher Gesellschaft würden in die MCH Group integriert, teilte MCH am Mittwoch mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Digital Festival betreibe die Plattformen Digital Festival, HackZurich und HackZurich Talents. Der Event-Betreiber passe «ausgezeichnet in unsere Strategie, unser Portfolio mit neuen Formaten auf hybriden und digitalen Plattformen zu erweitern», sagt in der Mitteilung MCH-CEO Beat Zwahlen.