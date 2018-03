MCH: Keine Dividende wegen hohem Verlust

Lesen Sie um ca. 11 Uhr die ausführliche Analyse.

Nachdem die MCH Group Mitte Februar vor einer massiven Wertberichtigung auf die Messegebäude in Basel gewarnt hatte, waren die Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 bereits bekannt. Eine kleine Überraschung ist es dennoch, dass die Messebetreiberin auf die Ausschüttung einer Dividende verzichtet. Denn die Abschreibungen und Rückstellungen sind nicht cashwirksam. Doch auch mit der bisherigen, auf 0.50 Fr. je Aktie limitierten Dividende hätte sich nicht mehr als eine Rendite von 1% ergeben. Für 2018 erwartet MCH Group aus ordentlicher Geschäftstätigkeit einen Gewinn in einstelliger Millionenhöhe, was gegenüber dem um die Sonderfaktoren bereinigten Vorjahreswert einen Rückgang bedeutet. Zurzeit ist ein Engagement in den Aktien nicht zu empfehlen.