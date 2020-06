MCH sagt Art Basel ab

Nun ist immerhin bekannt, dass die Messebetreiberin im laufenden Jahr praktisch keine Einnahmen mehr verzeichnen wird. Mit dem Wegfall der Art Basel fehlen der MCH Group die grösste Umsatzquelle und der wichtigste Gewinnbeitrag. Hoffnung besteht weiterhin für die Art Basel in Miami Beach, die vom 3. bis 6. Dezember stattfinden soll. Somit herrscht Klarheit, welches Szenario immer wahrscheinlicher wird. Wenn bis Ende 2020 kein physischer Event mehr durchgeführt werden könne, reiche die Liquidität über dieses Jahr hinaus, hat CEO Bernd Stadlwieser unlängst gegenüber der FuW gesagt. Dann kommt es darauf an, was 2021 passiert und wie schnell es geht, bis das Messegeschäft wieder auf dem alten Niveau ist. Wichtig ist auch die Frage, inwiefern die Suche nach einem neuen Investor durch das Fehlen der Art Basel gebremst wird. Aufgrund der zahlreichen offenen Fragen und Baustellen rund um die MCH Group sollte mit neuen Engagements in die Aktien weiterhin abgewartet werden.

