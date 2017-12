MCH übernimmt Sammler-Event in London – CFO tritt ab

(AWP) Die Messebetreiberin MCH Group (MCHN 65.2 -0.15%) übernimmt den Sammler-Event Masterpiece London. Sie habe per (gestrigem) 30. November einen Anteil von 67,5% der gleichnamigen Veranstalterin des jeweils im Sommer im «Royal Hospital Chelsea» in London stattfindenden Events erworben, teilte die Gruppe am Freitag mit.

Masterpiece London Ltd wurde den Angaben zufolge 2008 gegründet, wobei die erste Messe 2010 stattfand. Mit der Integration möchte MCH ihre Position in den wichtigsten globalen Sammler-Märkten ausbauen, heisst es weiter. Geplant sei, die Veranstaltung in den nächsten Jahren zusätzlich an weiteren Standorten in den USA, in Asien und im Mittleren Osten durchzuführen.

Ausserdem gibt die MCH Group eine Anpassung ihrer Organisationsstruktur bekannt. Das internationale Messe- und Event-Geschäft soll neu in der Division «Global Events» unter der Leitung von CEO René Kamm zusammengefasst werden. Und das nationale Messe- und Eventgeschäft an den Standorten Basel, Zürich und Lausanne wird in der Division «Events Switzerland & Venues» unter der Leitung von Peter Holenstein zusammengenommen.

Mit diesen strukturellen Anpassungen könnten vermehrt Synergien geschaffen und genutzt werden, sowohl in der Entwicklung der internationalen Geschäftstätigkeit, als auch zur Stärkung der nationalen Eigen- und Gastveranstaltungen.

Abgang des CFP

Ausserdem wird Chief Financial Officer (CFO) Christophe Biollaz die Gruppe im Verlauf des kommenden Jahres auf eigenen Wunsch verlassen und sich neuen beruflichen Herausforderungen zuwenden, wie es weiter heisst. Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bedauern den Austritt laut Mitteilung «ausserordentlich». Er werde seine Funktion bis zur geregelten Nachfolge wahrnehmen.

Neben dem CFO wird auch Marco Fazzone, Managing Director der Design & Regional Art Fairs, die Gruppe verlassen, und zwar per Ende Januar 2018. Auch dieser Abgang wird «sehr bedauert».

