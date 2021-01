Medacta erholt sich im zweiten Semester

Medacta kommt mit einem blauen Auge durchs Coronajahr: Bei den heute veröffentlichten provisorischen Umsatzzahlen resultiert gegenüber dem Vorjahr ein kleines Minus zwischen 2 und 3%. Das ist etwas besser, als es drei Analysten im Schnitt erwartet hatten. Im Detail zeigen sich die für die Pandemie erwartbaren Muster. Der Umsatzeinbruch war dort am grössten, wo die härtesten Lockdowns in Kraft waren, wie Italien oder Frankreich. In Deutschland hingegen verzeichnete das Medizinaltechnikunternehmen mit Schwerpunkt Gelenkimplantate ein Wachstum. In der Region Asien Pazifik mit den von der Pandemie milder getroffenen Japan und Australien nahmen die Verkäufe knapp 8% zu. Auch mit Blick auf die Zukunft fällt das markante Plus der neueren Schulter- und Wirbelsäulenprodukte positiv auf. Medacta verzeichnete insgesamt eine scharfe Erholung im zweiten Halbjahr und ist für die weitere Entwicklung optimistisch. Die Voraussetzung dafür hat sie geschaffen. Im abgelaufenen Jahr konnte sie mehr als dreissig Produkte neu registrieren lassen und hat die Verkaufsorganisation ausgebaut. Auch wenn das Management wie 2020 (noch) keinen Ausblick wagt, stehen die Ampeln für die Tessiner auf Grün. Der Aktienkurs nimmt mit einem Plus von mehr als 20% in einem Jahr schon einiges vorweg. Die Reaktion an der Börse dürfte heute dennoch positiv ausfallen.

