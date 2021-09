Medacta steigert Gewinn kräftig

Medacta hat im ersten Halbjahr ihren grossen operativen Hebel gezeigt. Dank einem Umsatzsprung von fast einem Drittel im Vergleich zur Vorjahresperiode, die von der Pandemie arg belastet war, hat sich der Gewinn annähernd verdreifacht. Die Vergleichsbasis wird im zweiten Halbjahr anspruchsvoller. 2020 folgte auf den Einbruch im ersten Semester eine scharfe Erholung. Doch Medacta scheint in der Krise vieles richtig gemacht zu haben. Mehr als fünfzig neue Produkte wurden allein im ersten Halbjahr mindestens in einigen Märkten zugelassen. Vor allem ist nun das neue Operationssystem NextAR auch in Europa im Einsatz. In den USA wurde die Zulassung auf Schulteroperationen erweitert. Das System hilft den Chirurgen mit computergenerierter Visualisierung bei der passgenauen Einsetzung der künstlichen Gelenke während der Operation. Ist das neue System nur einigermassen erfolgreich, sollte Medacta in nächster Zeit an die hohen Wachstumsraten früherer Jahre anknüpfen können. Der Aktienkurs hat allerdings schon viel vorweggenommen.

