Medacta: Wirbelsäuleneingriff mit Operationsplattform Nextar erfolgreich

(AWP) Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta (MOVE 95.00 +2.81%) berichtet über einen Erfolg mit seiner Augmented-Reality-basierten Operationsplattform Nextar. Die erste lumbale Fusionsoperation mit Hilfe dieser Plattform sei erfolgreich durchgeführt worden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Der Eingriff wurde an einem Krankenhaus in Queensland, Australien, durchgeführt.