Medartis-CEO: «Wollen den nächsten Schritt machen»

(AWP) Das Medizinaltechnik-Unternehmen Medartis will die Mittel aus dem geplanten Börsengang ins weitere Wachstum investieren. «Wir wollen den

nächsten Schritt machen», sagte CEO Willi Miesch am Montag im Videointerview. In erster Linie sollen die Mittel aus dem Börsengang in den Vertrieb und in die Infrastruktur investiert werden. Auch Übernahmen will Miesch nicht ausschliessen. Konkrete Pläne gäbe es derzeit aber keine.