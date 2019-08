Medartis hat Mühe

(AWP) Das Medizinaltechnikunternehmen Medartis (MED 49.8 12.16%) hat im ersten Halbjahr den Umsatz erneut gesteigert. Auf bereinigter Basis gab die Profitabilität aber deutlich nach. Für den Rest des Jahres zeigt sich das Unternehmen zurückhaltender als noch im April.

Der Umsatz erhöhte sich im ersten Semester gegenüber dem Vorjahr 6% auf 64,5 Mio. Fr., wie die seit März 2018 an der Schweizer Börse kotierte Gesellschaft am Dienstag mitteilte.

Medartis

in Mio. Fr., 1. Sem. 2017 2018 2019 Umsatz 49,6 61,0 64,5 - Veränderung in % n.v. +23,0 +5,7 Betriebsergebnis Ebitda 8,6 9,0 A) 8,7 - Veränderung in % n.v. +4,7 -3,3 - in % des Umsatzes 17,3 14,8 13,5 Betriebsergebnis Ebit 5,1 5,0 2,4 - Veränderung in % n.v. -2,0 -52,0 - in % des Umsatzes 10,3 8,2 3,7 Gewinn 2,5 1,2 0,7 - Veränderung in % n.v. -52 -41,7 Bilanzsumme 130 256 281 Eigenkapital 17 214 217 - in % der Bilanzsumme 13 84 77 A) ohne Kosten für das IPO - - -