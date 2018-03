Medartis: Angebotspreis liegt bei 48 Fr. je Aktie

(AWP) Das Medizinaltechnikunternehmen geht wie geplant morgen Freitag an die Schweizer Börse. Der Angebotspreis wurde bei 48.00 Fr. pro Aktie festgelegt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Damit kommt er in etwa in der Mitte der angegebenen Preisspanne von 44 bis 54 Fr. zu liegen. Das Angebot sei in der Bookbuilding-Phase mehrfach überzeichnet worden, und zwar auch im oberen Bereich der Preisspanne, wird betont.

Der Angebotspreis impliziere eine Börsenkapitalisierung von 563 Mio. Fr., schreibt die Gesellschaft weiter. Der Streubesitz werde bei 24,6% zu liegen kommen. Das Unternehmen geht somit von einem IPO-Bruttoerlös von 123,9 Mio rsp. von 142,6 Mio. Fr. (einschliesslich Mehrzuteilungsoption) aus.

Dieses Geld soll zur Finanzierung der internationalen Expansionsbestrebungen und weiterer Produktentwicklungen des Unternehmens sowie für allfällige Akquisitionen und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, heisst es weiter. Medartis stellt Fixationssysteme zur Behandlung von Kleinknochenfrakturen in Armen, Beinen sowie im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich her.

Konkret werden am Freitag gemäss der Mitteilung 2’604’166 neue Namenaktien sowie gleichzeitig 390’625 Mehrzuteilungsaktien ausgegeben. Nach Abschluss des IPO bleibt laut den Angaben Firmengründer und Verwaltungsratspräsident Thomas Straumann (STMN 593 -1.17%) Hauptaktionär (47,9%). Vizepräsident Dominik Ellenrieder werde via NexMed 7,9% halten, Mitgründer und CEO Willi Miesch 6,0% und Mitarbeitende 1,3%. Als weitere Grossaktionäre, die nicht zum Streubesitz zählen, werden Endeavour Medtech Growth LP (4,96%), Schroder & Co Bank AG (4,5%) und die Bank Landolt & Cie SA (3,3%) genannt.