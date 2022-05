Medartis schliesst Akquisition ab

(AWP) Medartis (MED 102.00 +3.66%) hat die Übernahme von Nextremity Solutions abgeschlossen. Der CEO der US-Firma wird neuer Nordamerika-Chef von Medartis.

Die Übernahme von Nextremity Solutions wird per sofort konsolidiert, wie Medartis am Dienstag mitteilte. Die ersten Produkte mit signifikantem Umsatzpotenzial würden aber voraussichtlich erst Anfang 2023 auf den Markt kommen und hätten daher keinen wesentlichen Einfluss auf die Umsatzprognose des Unternehmens für das Jahr 2022.

Wie bereits bekannt, zahlt das Basler Medizintechnik-Unternehmen einen Gesamtkaufpreis von bis zu 70 Mio. $. Die Übernahme werde Medartis in die Lage versetzen, ihr US-Extremitätengeschäft weiter zu beschleunigen, indem die Firma so Zugang zu einer umfassenden Produktpipeline, enge Beziehungen zu US-Design-Chirurgen und zu einem erfahrenen Forschungs- und Entwicklungs-Team erhalte.

Mayer wird neuer Nordamerika-Chef

Medartis erwerbe damit auch eine moderne regionale Produktionsbasis und eine komplementäre Führungsorganisation. Der bisherige CEO von Nextremity, Rod K. Mayer, werde im Rahmen der Transaktion als nicht-exekutives Mitglied zum Geschäftsführer von Medartis USA ernannt.

Mayer sei ein Branchenexperte mit einer Erfolgsbilanz in den Bereichen Vertrieb und Produktentwicklung in der Medizintechnikbranche. In seiner Funktion werde er direkt an Medartis-CEO Christoph Brönnimann berichten und die US-Organisation von Medartis leiten.

Lisa C. Thompson, die bisherige Geschäftsführerin von Medartis in Nordamerika, werde hingegen von ihrem Amt zurücktreten. Sie werde Mayer in der Übergangsphase unterstützen und danach eine Tätigkeit als Beraterin aufnehmen, so Medartis.