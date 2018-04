Medtech im Bann der EU-Regulierung

Wenn drei Buchstaben eine ganze Branche in Atmen halten, dann haben sie garantiert nichts mit einem Fernsehsender zu tun. Hinter der Abkürzung MDR verbirgt sich nicht nur ein regionaler TV-Kanal aus Ostdeutschland, sondern auch das neue Regelwerk, das so manchem Manager von Medtech-Unternehmen den Schlaf raubt. Im offiziellen Brüsseler Sprech stehen die Buchstaben für Medical Device Regulation. Jeder Hersteller medizinischer Geräte muss diese Vorschriften künftig einhalten, wenn er seine Produkte in der EU oder in der Schweiz verkaufen will.

Produzenten, Händler, Prüfstellen und Behörden haben zwar noch bis Mai 2020 Zeit, erst ab dann dürfen die Produkte nur noch nach den neuen MDR-Regeln zugelassen werden. Doch schon macht sich Unruhe breit: «Wir haben heute die Gewissheit, dass es komplexer wird, dass es teurer wird. Auf der anderen Seite ist das Regulierungsthema im Moment auch sehr emotionsbehaftet», sagt Peter Studer. Er leitet beim Branchenverband Swiss Medtech eine Arbeitsgruppe, die Unternehmen dabei hilft, die Regeln umzusetzen.