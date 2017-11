Broadcom bietet 130 Mrd. $ für Qualcomm

(Reuters) Broadcom (Broadcom 0 0%) will mit der grössten jemals getätigten Übernahme in der Technologiebranche einen neuen Chipgiganten schmieden. Dem Wettbewerber Qualcomm werde eine Offerte für insgesamt 130 Mrd. $ inklusive Schulden unterbreitet, teilte der US-Konzern am Montag mit. Qualcomm bestätigte, ein nicht abgestimmtes Gebot erhalten zu haben. Eine Fusion der beiden Unternehmen, die vor allem Smartphone-Hersteller beliefern, dürfte dem Konkurrenten Intel (INTC 46.7 0.78%) Kopfschmerzen bereiten. Zuletzt hatte sich der weltgrösste Chipkonzern auch wieder stärker um Smartphone-Anbieter bemüht und unter anderem Apple (AAPL 174.25 1.01%) gewonnen.

An Wallstreet kam das Gebot gut an: Die Qualcomm-Aktie legte vorbörslich 3,4% zu. Bei Broadcom ging es 0,3% nach oben.

In der Chipbranche, in der die einzelnen Hersteller hohe Entwicklungskosten tragen, grassiert seit einiger Zeit das Fusionsfieber. So hat Broadcom auch noch nicht den 5,5 Mrd. $ schweren Kauf von Brocade Communications abgeschlossen. Qualcomm selbst befindet sich derzeit mitten in der 38 Mrd. $ schweren Übernahme des niederländischen Chipanbieters NXP (NXPI 116.72 1.48%), der einst zu Philips (PHIA 35.545 -0.56%) gehörte. Laut «Wall Street Journal» strebt der Chiphersteller Marvell Technology den Kauf des Konkurrenten Cavium an, wodurch ein Konzern mit etwa 14 Mrd. $ Marktwert entstehen würde.

Die Qualcomm-Offerte sei unabhängig davon, ob der Deal mit NXP zu den genannten Bedingungen zustandekomme oder platze, teilte Broadcom mit. Der Konzern bietet den Qualcomm-Aktionären nach eigenen Angaben 60 $ pro Aktie in bar sowie 10 $ je Aktie in Broadcom-Anteilsschein. Dies entspricht einem Aufschlag von fast 28% auf den Qualcomm-Schlusskurs von Donnerstag. Bisher scheinen Broadcom und Qualcomm noch nicht direkt miteinander gesprochen zu haben. Einem «FT»-Bericht zufolge will Qualcomm die Offerte als zu niedrig zurückweisen. Insider hatten Reuters bereits am Freitag über ein möglicherweise anstehendes Gebot informiert.

Qualcomm versorgt Smartphone-Hersteller wie Apple, Samsung (SMSN 1253 -1.34%) und LG mit sogenannten Modem-Chips, die die Telefone mit drahtlosen Daten-Netzwerken verbinden. Broadcom ist ebenfalls ein wichtiger Lieferant von WiFi-Chips an dieselben Abnehmer. Diese gelten eher als Standardprodukte und sind deutlich günstiger als Modem-Chips.