Megafusion im deutschen Immomarkt

In Deutschland bahnt sich der Zusammenschluss von zwei Dax-Unter­nehmen an. Der führende Immobilienkonzern Vonovia macht der Nummer zwei, Deutsche Wohnen, ein Kaufangebot. Klappt die Transaktion, die Vorstand und Aufsichtsrat von Deutsche Wohnen unterstützen, entsteht Europas grösster Wohnimmobilienkonzern mit einer Markt­kapitalisierung von 48 Mrd. € und über 500 000 Wohnungen im Wert von 87 Mrd. €. Ein Hintergrund der ­Fusion ist die angeheizte Wohndebatte in Berlin.

Die Aktionäre von Deutsche Wohnen sollen je Aktie 53.03 € in bar erhalten (inkl. die noch zu beschliessende Dividende). Das entspricht einer Prämie von 17,9% auf den Schlusskurs vom Freitag und von 25% auf dem Durchschnittskurs der letzten neunzig Tage. Vorstandschef Michael Zahn bezeichnete das Angebot an einer Telefonkonferenz als attraktiv. Allerdings liegt der Preis nur knapp über dem inneren Wert der Deutsche-Wohnen-Aktie, der Ende März 52.50 € betrug. Das Angebot soll von Mitte Juni bis Mitte Juli laufen, im August soll die Transaktion abgeschlossen sein. Vonovia plant dazu, das Kapital um 8 Mrd. € zu erhöhen. Am Dienstag kletterten Deutsche Wohnen in die Höhe des Angebotspreises. Die ­Aktien von Vonovia büssten fast 5% ein.

Brennpunkt Berlin

Vonovia besitzt insgesamt 415 000 Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. Kerngebiet der kleineren Deutsche Wohnen ist mit 70% der rund 155 000 Wohnungen Berlin. In der Hauptstadt stehen die Immobilien­konzerne unter grossem öffentlichem Druck. Einen Mietendeckel, der Mieten eingefroren und teilweise sogar eine ­Reduktion erzwungen hatte, hat das Bundesverfassungsgericht zwar kassiert. Doch ist die Auseinandersetzung in ­Sachen Wohnungsknappheit nicht abgeschlossen. Für ein radikales Anliegen, die «Vergesellschaftung» aller Wohnungen im Besitz von privaten Unternehmen, die in Berlin über 3000 Wohneinheiten besitzen, werden Unterschriften gesammelt. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an