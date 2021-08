Das Sprichwort vom Spatz, den man lieber in der Hand hat, als die Taube auf dem Dach, kennen Sie alle. Oft wird genau diese Redewendung für Dividendenaktien angewendet: Sichere Ausschüttung statt Kursgewinne, die vielleicht nie kommen. Doch das wird Dividendentiteln nicht gerecht. Sie sind mehr als der Spatz in der Hand.

Gerade in Zeiten wie diesen, wo der Aktienmarkt seine Richtung sucht, Inflation ein Thema ist und Zinsanstieg wahrscheinlicher wird, sind Aktien mit stattlicher Ausschüttung kaufenswert. Eine hohe Dividende zeigt, dass ein Unternehmen gut wirtschaftet, stabil ist und dabei einen hohen Cashflow erwirtschaftet. Das trifft besonders auf Branchen wie Versicherer, Tabakunternehmen sowie einige Rohstoffkonzerne zu.

Zwar dürften die Zinsen nicht über Nacht steigen, doch wir steuern auf höhere Zinsen zu. In solchen Zeiten sind Dividendentitel jeweils besonders erfolgreich. In den USA warfen seit 1960 in sieben von zehn Fällen Aktien mit hohen Dividenden den deutlich besseren Ertrag ab als der Gesamtmarkt. Zyklische Aktien – und das sind Dividendentitel meistens – müssen nicht Quartal für Quartal eine enorme Gewinnsteigerung ausweisen, um die Anerkennung des Marktes zu erhalten. Sie bestechen durch Zuverlässigkeit.

In der Schweiz sind für mich neben den beiden Klassikern Swiss Re (SREN 82.28 -0.41%) und Zurich Insurance (ZURN 369.30 +0.33%) auch Holcim (HOLN 53.16 -0.49%), Helvetia (HELN 100.20 +0.2%) und Cembra (CMBN 95.30 +0.53%) kaufenswert. Bei allen habe ich eine sichere Ausschüttung von knapp unter 4% (Holcim) bis über 7% (Swiss Re). Gerade in Zeiten, in denen Obligationen nichts abwerfen und ich bei anderen Aktien Kursschwankungen aussitzen will, kommt mir die Ausschüttung gelegen.