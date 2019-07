Mehr Frauen, aber nicht nur

SCHWEIZ: GESCHLECHTERRICHTWERTE FÜR VERWALTUNGSRÄTE WERDEN TATSACHE

Es gilt jetzt Ernst. In Zukunft soll es in der Schweiz für grössere kotierte Unternehmen einen Geschlechterrichtwert für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung geben. Einen solchen hat im Juni nach dem Nationalrat nun auch der Ständerat beschlossen. Was den Verwaltungsrat betrifft, wird ein Anteil von mindestens 30% Frauen gefordert. Sanktionen bei Nichterreichen des Richtwerts sind nicht vorgesehen. Unternehmen, die den Anteil verfehlen, müssen aber eine Begründung liefern und erklären, welche Massnahmen sie ergreifen wollen, um ihn trotzdem noch erfüllen zu können.