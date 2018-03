Mehr Geld oder mehr Kinder

Die Kurve ist hinlänglich aussagekräftig: Arme Länder sind kinderreich, reiche Länder sind kinderarm. Beides ist nicht unproblematisch. Das reiche Singapur, wo eine Frau im Durchschnitt weniger als ein Kind zur Welt bringt, wird mit der Überalterung zunehmend Schwierigkeiten kriegen, ebenso Japan, Deutschland oder auch die Schweiz mit der höchsten Wirtschaftsleistung pro Kopf und einer Geburtenrate im besonders für die Sozialversicherungen ungenügenden europäischen Durchschnitt. Am anderen Ende stehen in dieser Auswahl vor allem afrikanische Staaten, deren Probleme mit geringer Wirtschaftsleistung und enormem Kindersegen jedoch weit schwerwiegender sind. Im bitterarmen Sahelland Niger etwa beträgt die Geburtenrate 6,5. Im an sich wesentlich reicheren Nigeria sind es 5. Die vielen Petrodollars schaffen in Nigeria oder auch in Angola keine Abhilfe, etwa durch bessere Bildung, Hygiene und medizinische Versorgung, weil die herrschenden Cliquen für sich sorgen und nicht für ihr Volk. Das Beispiel Namibias, das freilich nicht ganz so arm ist wie etwa der Nachbar Sambia, zeigt, wie es gehen kann: Die Regierungsführung ist besser als anderswo, die Infrastruktur ist leistungsfähiger. Selbst das Milliardenland Indien, wo die Mehrheit der Menschen bescheiden bis armselig lebt, weist eine Geburtenrate von 2,4 aus, nicht sehr viel höher als Frankreich mit 2,1.