Mehr Gewinn für Phoenix Mecano

(AWP) Phoenix Mecano (PM 522 -5.09%) hat im dritten Quartal eine moderate Umsatzsteigerung verbucht. Unter dem Strich blieb dem Komponenten- und Gehäusehersteller zwar deutlich mehr Gewinn, dennoch wurden die Markterwartungen leicht verfehlt. Der Ausblick für das Gesamtjahr wird bestätigt, auch wenn das Umfeld herausfordernder werde.

Der Auftragseingang sank sogar leicht 0,7% auf 149,9 Mio. €, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Den Umsatz steigerte Phoenix Mecano 3,2% auf 158 Mio. In den ersten neun Monaten war es ein Plus von 4,6% auf 497,3 €.

Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit legte im dritten Quartal dank der Trendwende der Sparte Elcom/Ems kräftig zu und wurde auf 10,8 Mio. € mehr als verdoppelt. Auch beim Reingewinn machte sich die Entwicklung bemerkbar – dieser kletterte von 3,1 Mio. im Vorjahr auf 8,3 Mio. €.

Mit den Zahlen hat Phoenix Mecano die Vorgaben der Analysten allerdings verfehlt. Der AWP-Konsens für den Auftragseingang lag bei 159,2 Mio. €, für den Umsatz bei 159,4 Mio., für den Ebit bei 11,7 Mio. und für den Gewinn bei 8,4 Mio. €.

Unternehmenszahlen per 30. Sept., in Mio. € 2017 2018 Veränderung in % Auftragseingang 468,4 499,8 +6,7 Umsatz 475,2 497,3 +4,6 davon: Gehäusetechnik 142,2 143,0 +0,5 Mech. Komponenten 232,1 250,9 +8,1 Elcom/EMS 100,9 103,4 +2,5 Betriebsgewinn (Ebit) 26,2 39,1 +49,0 - in % des Umsatzes 5,5 7,9 Ebit Gehäusetechnik 19,2 18,7 -2,6 Ebit Mech. Komponenten 20,1 20,0 -0,7 Ebit Elcom/EMS -10,3 3,0 n.s. Gewinn 17,4 25,7 +58,7 - in % des Umsatzes 3,7 5,5 Cashflow 48,3 60,5 +25,2 - in % des Umsatzes 10,2 12,2

Elcom/EMS schreibt schwarze Zahlen

Alle Sparten wuchsen in den ersten neun Monaten. Das starke Plus von Betriebsergebnis und Gewinn sei besonders den schwarzen Zahlen von Elcom/EMS zu verdanken.

Der betriebliche Verlust von 10,3 Mio. € im Vorjahr wandelte sich in ein Plus von 3 Mio. €. Dabei sei die Produktivität durch Engpässe in der Verfügbarkeit kritischer elektronischer Bauteile sogar noch negativ beeinflusst worden.

In der Sparte Gehäusetechnik stieg der Bruttoumsatz in den ersten neun Monaten 2,2% in Lokalwährungen, das Betriebsergebnis ging indes 2,6% zurück. Während der grösste nationale Markt Deutschland ein Umsatzplus erzielte, wurde in Südostasien im Vergleich zum starken Vorjahr ein Rückgang verzeichnet. Im dritten Quartal sei hier aber bereits wieder eine leichte Markterholung erkennbar.

Der Umsatz der Sparte Mechanische Komponenten legte deutliche 12% zu, wozu beide Produktbereiche beitrugen. Allerdings führten Strafzölle der USA auf Waren aus China zu höheren Kosten, was die Marge belastete.

Herausforderndes Umfeld – Ausblick bestätigt

Das Umfeld für Phoenix Mecano werde insgesamt zu einer grösseren Herausforderung. Dennoch sieht sich das Unternehmen auch angesichts sinkender Einkaufsmanagerindizes gut aufgestellt.

So könnten trotz abnehmender Wachstumsdynamik stabile Cashflows generiert werden. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde denn auch bestätigt: Phoenix Mecano erwartet weiterhin ein Ebit ohne Einmaleffekte von 40 bis 46 Mio. €.

Die komplette Historie zu Phoenix Mecano finden Sie hier. »