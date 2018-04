Seit 2014 ist es für Schweizer Unternehmen, deren Aktien im In- oder Ausland kotiert sind, Pflicht, einen Vergütungsbericht vorzulegen. Mit der Publikation an sich haben sie kein Problem. Tatsächliche Mängel haben die Reporte selten und auch die Transparenz wird stetig verbessert. Dennoch lassen die Berichte noch zu wünschen übrig.

Die Darlegung ist oft kompliziert, wichtige Details werden in einen Nebensatz gepackt und der Zusammenhang zwischen Unternehmenserfolg und Managersalär ist schwer nachvollziehbar. Immerhin sieht es so aus, als ob die Lohndiskussion die Exzesse in den Chefetagen etwas eingedämmt hat. Trotz Börsenboom halten sich die Sprünge in Grenzen.

Aktionäre dürfen an der Generalversammlung über Vergütungsbericht und Salär abstimmen. Doch so richtig mutig sind sie dabei nicht. Selten verpassen sie den Managern einen Denkzettel. Schon Abstimmungsresultate mit einer Zustimmung von unter 80% wie bei ABB (ABBN 23.03 -0.48%), Georg Fischer (FI-N 1246 0.24%), Implenia (IMPN 76.85 -1.35%) oder Straumann (STMN 679.5 5.19%) gelten als Warnschuss. Aktionäre sollten sich mehr trauen, denn ihre Meinung zählt. Dass so was nicht nur einen Sturm im Wasserglas auslöst, sondern Erfolg haben kann, zeigt neben dem Fall Credit Suisse (CSGN 16.83 -1%) das Beispiel GAM (GAM 16.56 -0.12%). Nachdem die Saläre der Chefetage des Vermögensverwalters rund um CEO Alexander Friedman letztes Jahr abgeschmettert wurden, kam GAM nicht darum herum, den Vergütungsplan zu zähmen. Diese Woche wurde der Bericht an der GV knapp angenommen.

Mehr Mut sollten nicht nur Aktionäre, sondern auch Unternehmen haben. Mut, transparent zu sein, Mut, die realisierten Vergütungen auszuweisen, und Mut, unbequeme Einzelheiten nicht zu verstecken. Denn nur wenn alles offen auf dem Tisch liegt, wird die Entrüstung von Investoren und Öffentlichkeit abnehmen.