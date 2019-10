Mehr Mut in der Debatte des Rentenalters

Mit fadenscheinigen Gründen schiebt der Bundesrat die Diskussion einer generellen Erhöhung des Rentenalters vor sich her, obwohl auch er weiss, dass dieser Schritt eher früher als später nötig sein wird. Offenbar fehlt der Landesregierung derzeit ganz einfach der Mut, diese Debatte öffentlich zu führen. Das stellt ihr kein gutes Zeugnis aus.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass gemäss einer aktuellen Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte ältere Semester eine Erhöhung des Rentenalters mehrheitlich ablehnen. Gemäss der Umfrage erhält eine generelle Erhöhung des Rentenalters unter den befragten Fünzfig- bis Siebzigjährigen keine Mehrheit (tausend Befragte). Das ist an sich wenig erstaunlich, denn sie müssten länger arbeiten. Diese Altersgruppe profitiert heute von einer gemessen an der Lebenserwartung frühen Pension.

Derartige Umfragen müssen stets mit Vorsicht interpretiert werden. Das ergibt sich nur schon aus der Tatsache, dass andere Umfragen andere Ergebnisse zeitigen. So ergab eine im Sommer 2018 durchgeführte, breiter angelegte Befragung des Forschungsinstituts GFS.Bern eine wohlwollende Beurteilung einer Erhöhung des Rentenalters auf generell 66 Jahre: Eine knappe Mehrheit unterstützte den Vorschlag.

Für eine steigende Akzeptanz des höheren Rentenalters spricht auch die Tatsache, dass der effektive Eintritt in das Rentnerdasein bei Frauen und Männern inzwischen leicht über dem ordentlichen Rentenalter von 64 bzw. 65 Jahren liegt. Die Umfrage von Deloitte ist zweifellos ernst zu nehmen. Sie zeigt, dass in der besagten Altersgruppe noch etliche Überzeugungsarbeit nötig sein wird. Das ist aber kein Grund, auf die Debatte zu verzichten.

Das sagt sich auch die Jungfreisinnige Partei der Schweiz. Sie lanciert eine Volksinitiative zu einer allgemeinen Erhöhung des Rentenalters auf 66 Jahre. Dieses Alter wäre mit Verlängerungsschritten von zwei Monaten pro Jahr zu erreichen. Danach wäre das Rentenalter an die generelle Entwicklung der Lebenserwartung zu knüpfen. Angesichts der stetigen Alterung der Bevölkerung haben etliche westeuropäische Länder diesen Schritt schon gemacht. Die Schweiz ist hier in Rückstand geraten.

Die Jungfreisinnigen habe die Zeichen der Zeit erkannt: Die steigende Lebenserwartung – so erfreulich sie für den Einzelnen auch ist – bringt der AHV, aber auch der beruflichen Vorsorge enorme finanzielle Probleme. Sie werden ohne eine Anpassung des Rentenalters kaum lösbar sein. Und diese Probleme werden nicht in einer fernen Zukunft akut, wie der Bundesrat suggeriert, sondern schon in wenigen Jahren.

Die Diskussion muss also so rasch wie möglich geführt werden – das haben die Jungfreisinnigen begriffen. Es ist zu hoffen, dass die Politik das Thema endlich ernsthaft angeht. Die jungen Generationen werden ihr dankbar sein, wenn sie den Mut aufbringt und ein allgemein höheres Rentenalter weit oben auf die politische Traktandenliste setzt.