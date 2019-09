Es ist Wahlkampf: Am 20. Oktober werden National- und Ständerat neu bestellt. Die Parteien werben um unsere Stimme, versuchen dazu ihren Markenkern herauszuschälen und die Debatte auf grundsätzliche Fragen zu konzentrieren. Fragen zur gerechten Einkommensverteilung und zur Einkommenskonzentration in einer Gesellschaft stehen dabei oft im Zentrum der Kontroverse.

Zum Autor Christoph A. Schaltegger ist Professor für politische Ökonomie an der Universität Luzern.

Auf der einen Seite stehen diejenigen, die die Einkommensspreizung als grundsätzlich positiv bewerten: In einer durchlässigen Gesellschaft werden die Erfolgreichen und Tüchtigen mit einem höheren Einkommen entlohnt und bilden damit einen Ansporn für andere, es ihnen gleichzutun.

Dieser Anreiz ist wichtig für das Funktionieren einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Andererseits sehen Kritiker den Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet: Die segmentierte Gesellschaft erschwert das Schmieden von politischen Kompromissen und löst gesellschaftliche Spannungen aus.

Kaum jemand würde daher bestreiten, dass es eine Frage des Masses ist, wie viel Ungleichheit oder Gleichheit eine Gesellschaft erträgt. Ob es mehr oder weniger Umverteilung braucht, sollte zunächst auf einer soliden Analyse der existierenden gesellschaftlichen Einkommensverteilung basieren. Welcher Anteil am Gesamteinkommen in einem Land entfällt beispielsweise auf das reichste Dezil (10%) oder Perzentil (1%)? Die Bedingung für verteilungspolitische Befunde ist eine verlässliche Datengrundlage.

Unterschiede in den Industriestaaten

Veränderungen über die Zeit können dabei nur in einem historischen Kontext angemessen beurteilt werden. Die in der Literatur etablierte Vorgehensweise geht auf den Lausanner Ökonomen Vilfredo Pareto gegen Ende des 19. Jahrhunderts zurück, der beobachtete, dass die höchsten Einkommen näherungsweise einer immer gleich verlaufenden Verteilung folgen.

Auf Basis dieser Erkenntnis können beliebige Einkommensanteile aus der offiziellen Steuerstatistik interpoliert werden. Derzeit gibt es Analysen zu über fünfzig Ländern, die dieses Vorgehen nutzen, um die Entwicklung der Einkommenskonzentration über das 20. Jahrhundert abzubilden.

In der öffentlichen Debatte gilt als ausgemacht, dass die Topeinkommen seit den Achtzigerjahren stark überproportional gestiegen sind. Bei genauerer Betrachtung weisen die Industriestaaten jedoch sehr unterschiedliche Entwicklungen auf. Für angelsächsische Länder (USA, Vereinigtes Königreich, Kanada) zeigt sich eine hohe Einkommenskonzentration zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die dann bis in die Siebzigerjahre deutlich zurückging. Einerseits wurde während der beiden Weltkriege viel physisches Kapital zerstört. Andererseits trug die Vernichtung von Finanzkapital durch die hohe Inflation in den Zwischenkriegsjahren zur Reduktion der realen Einkommen bei.

Ein weiterer Grund für die Abnahme in der Einkommenskonzentration liegt in der Steuerpolitik. War die Besteuerung von Spitzeneinkommen vor dem Ersten Weltkrieg noch vergleichsweise gering, stieg sie nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Ländern frappant. So gab es z. B. 1951 im Vereinigten Königreich Grenzsteuersätze bis zu 98%. Nach dieser Periode zunehmender Gleichverteilung kam es in den Achtzigerjahren und besonders ab den Neunzigern in den angelsächsischen Ländern wiederum zu stärkerem Einkommenszuwachs bei den Topverdienern. Für diese Länder lässt sich demnach der oft generalisierte U-förmige Verlauf bestätigen.

Gilt dieser Befund auch für die Schweiz? Wie die aktuelle Forschung zeigt, liegt der Einkommensanteil des obersten 1% heute im historischen Vergleich in der Schweiz nicht etwa aussergewöhnlich hoch, sondern pendelt über die gesamte verfügbare Periode seit mehr als achtzig Jahren um 10% vor Steuern und 8% nach Steuern. Diese Beobachtung gilt nicht nur für das oberste 1% der Einkommensbezieher, sondern gar für die obersten 0,5% und 0,1%. Die ausgeprägte Konstanz in der Entwicklung der Einkommenskonzentration dürfte nicht zuletzt der grossen institutionellen und politischen Stabilität der Schweiz über das 20. Jahrhundert zu verdanken sein.

Das ist bemerkenswert, denn für Industriestaaten gibt es einen generellen Trend zu grösserer Ungleichheit. Als wichtige Erklärungsfaktoren identifiziert werden etwa der technologische Fortschritt, die Globalisierung, die Alterung der Gesellschaft (zunehmende Einkommensunterschiede im Rentenalter) sowie Veränderungen in den Haushaltsstrukturen (mehr Alleinstehende, mehr Doppelverdienerpaare, verändertes Heiratsverhalten).

Entscheidend für die Lebenssituation breiter Bevölkerungskreise sind letztlich die Einkommensverhältnisse im Haushaltszusammenhang. Aussagen darüber erlauben Umfragedaten. Sie sind im Vergleich zu Steuerdaten zwar nur für einen relativ kurzen Zeitraum verfügbar und können besonders die höchsten Einkommen nicht repräsentativ abbilden, dafür erlauben die detaillierten Informationen die Berechnung sogenannter Äquivalenzeinkommen, um unterschiedlich grosse Haushalte vergleichbar zu machen.

Dies ist besonders für die Mittelschicht von Bedeutung. Beim Äquivalenzeinkommen wird das Haushaltseinkommen auf die einzelnen Haushaltsmitglieder verteilt, wobei berücksichtigt wird, dass grössere Haushalte ihre Fixkosten auf mehr Mitglieder verteilen können. Für die Schweiz verläuft die so mit dem Gini-Koeffizienten gemessene Entwicklung der Mittelschicht bemerkenswert stabil.

Zu einem vollständigen Bild der Einkommensverteilung gehört neben den Topeinkommen und der Mittelschicht auch die Untersuchung der untersten Einkommen. Ein gängiges Konzept besteht darin, diejenigen Personen als arm zu bezeichnen, die weniger als 60% des Medianlohns verdienen. Dieser Anteil wird als Armutsgefährdungsquote oder als Armutsrisikoquote bezeichnet. In der Schweiz lag sie 2016 auf 7,3%. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt der Wert 9,5%, der EU-Durchschnitt beläuft sich auf 9,6%. Somit ist die Armutsquote in der Schweiz klar unterdurchschnittlich.

Vorsicht mit Versprechungen

Ein weiteres Mass, das die Stellung der unteren Bevölkerungsschicht in der Gesamtbevölkerung darstellt, ist das Quintilverhältnis S80/S20. Es vergleicht den Einkommensanteil der ärmsten 20% einer Gesellschaft mit demjenigen der 20% reichsten. 2016 betrug dieses Verhältnis in der Schweiz 4,4, während es in Deutschland 4,6 waren. Beide Länder liegen hier deutlich unter dem EU-Durchschnitt, der ein Quintilverhältnis von 5,2 aufweist. Zudem sind die Werte über die Zeit sehr stabil.

Die langfristige Entwicklung der Einkommensverteilung in der Schweiz bestätigt den Einfluss der grossen wirtschaftlichen und politischen Stabilität. Anders als in angelsächsischen Ländern kommt der Einkommenszuwachs in der Schweiz auch letzthin nicht immer stärker den obersten Einkommen zugute.

Dies scheint auch der Wahrnehmung in der Schweiz zu entsprechen. So scheiterten Volksinitiativen, etwa für ein bedingungsloses Grundeinkommen (Juni 2016), für einen nationalen Mindestlohn (Mai 2014) oder die «1:12-Initiative», die darauf abzielte, die höchsten Löhne in einer Firma gesetzlich auf das maximal Zwölffache der niedrigsten Löhne in dieser Firma zu begrenzen (November 2014).

Die Schweizer Wähler und Stimmbürger scheinen hinsichtlich verlockend klingender politischer Versprechungen vorsichtig und orten bei nüchterner Abwägung keinen dringenden Handlungsbedarf für mehr Umverteilung.