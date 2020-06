Mehr politische Risiken in Fernost

Mit einem Vorfall auf 4250 Meter über Meer sind die geopolitischen Risiken in Asien zurück ins Bewusstsein gerückt. In einem Hochtal des Himalajas schlugen sich am Montag über zwanzig chinesische und indische Soldaten im Streit über den genauen Grenzverlauf mit baren Fäusten, Holzlatten und Stahlstangen zu Tode.

Doch der chinesisch-indische Grenzstreit ist nicht der einzige Zwischenfall, der das Investitionsklima in Asien belasten. Wenige Tage vor der tödlichen Schlägerei im Himalaja überflog ein Flugzeug der US-Luftwaffe Taiwan und provozierte damit Peking, das den seit 1949 de facto unabhängigen Inselstaat als integralen Teil Chinas betrachtet. Fast zeitgleich sprengte Nordkorea im demilitarisierten Grenzgebiet der geteilten Nation ein Verbindungsbüro in die Luft. Damit geht das kommunistische Regime auf Konfrontationskurs mit Seoul und den USA.