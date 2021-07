Mehr Realismus gefragt

Umweltministerin Simonetta Sommaruga hat am Sonntag an einem Umweltministertreffen in London teilgenommen. Es diente der Vorbereitung der Uno-Klimakonferenz (COP26), die vom 31. Oktober bis 12. November in Glasgow stattfindet. Wie weit die Konferenz, inklusive die An- und Rückreise der Teilnehmer und Beobachter, dem Erfordernis der Klimaneutralität genügt, kann hier offenbleiben.

Bundesrätin Sommaruga betonte am Treffen, dass die Investitionen in den Schutz des Klimas zu intensivieren seien und dass alle Länder Strategien entwickeln sollten, bis 2050 klimaneutral zu werden. Es seien Regeln zu ergreifen, die für alle Länder gelten. So weit, so gut.

Nur wusste wohl auch Frau Sommaruga, dass sich am Tag zuvor die Umweltminister der G-20, also der zwanzig grössten Industrienationen, in Neapel zu einem Treffen mit demselben Ziel getroffen hatten. Dieses allerdings scheiterte faktisch. Das Gremium wollte sich nicht auf ehrgeizigere Klimaziele bis 2030 einigen.

Besonders China, Indien und Russland wehrten sich gegen die vorzeitige Abschaltung ihrer Kohlekraftwerke. Mehr noch: China und Indien, global zwei der drei grössten Emittenten von Treibhausgasen, setzen künftig zwar vermehrt auf Sonne, Wind und Kernenergie – aber sie bauen auch die Kohlekraft weiter zügig aus. Aufgrund der heute in Bau befindlichen Kohlekraftwerke werden sich die Emissionen der zwei Länder bis 2030 nicht reduzieren, sie werden vielmehr markant zunehmen.

Die weltweite Dekarbonisierung wird ohne diese grossen Emittenten vollends zur Illusion. Da mutet es doch reichlich naiv an, zu verlangen, dass alle Länder dekarbonisieren müssen und sich an internationale Regeln halten sollen. Der Wunsch ist verständlich, nur ist sein Realitätsgehalt marginal.

Was heisst das für die westlichen Industriestaaten, vor allem für die EU und die Schweiz? Sie haben ehrgeizige, äusserst kostspielige Programme aufgesetzt mit dem Ziel der Dekarbonisierung. Zunächst dürfte es, zumindest für Deutschland und die Schweiz, die von der Kernenergie nichts mehr wissen wollen, ohne ebendiese Kernkraft technisch ein Ding der Unmöglichkeit sein. Zudem hat die Abstimmung über das CO2-Gesetz in der Schweiz gezeigt, dass der Bürger nicht gewillt ist, unbegrenzte Kosten zu schultern.

Die westlichen Industrieländer müssten ihre Strategie überdenken. Statt gigantische Mittel in die Dekarbonisierung zu stecken, die bis 2050 illusorisch sein dürfte, wäre mehr in die Anpassungen an ein wärmeres Klima zu investieren. Die jüngsten, verheerenden Hochwasser in Deutschland haben brutal offengelegt, dass hier noch vieles im Argen liegt. Das gilt wohl auch für die Schweiz. Sie ist in den vergangenen Unwettern mit einem blauen Auge davongekommen.

In der Klima- und Energiepolitik ist mehr Realismus gefragt. Das heisst nicht, der CO2-Ausstoss solle ungebremst weiterwachsen – er ist zu reduzieren, wo möglich und sinnvoll. Gleichzeitig aber müssen sich die Gesellschaften und die Wirtschaft auf ein wärmeres Klima vorbereiten und entsprechende Mittel in den Schutz vor Naturgewalten investieren.