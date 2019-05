USA gewähren Huawei eine Gnadenfrist

(Reuters) Die USA haben einige der Einschränkungen für den chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei gelockert. Das Unternehmen darf nun 90 Tage lang US-Produkte kaufen, um seine bestehenden Netze zu unterhalten und Software-Updates für die existierenden Smartphones bereitzustellen, wie das Handelsministerium am Montag mitteilte. Mit dem Schritt sollten Telekommunikationsanbieter, die Huawei-Ausrüstung nutzen, Zeit erhalten, andere Vereinbarungen zu treffen, sagte Handelsminister Wilbur Ross. «Um es kurz zu machen, diese Erlaubnis bedeutet, dass die existierenden Smartphones und ländlichen Breitbandnetze weiter funktionieren.»

Der Aufschub gilt jedoch nicht für neue Produkte: Dafür sind weiterhin Lizenzen nötig. Huawei lehnte eine Stellungnahme zu dem Aufschub ab. Huawei-Gründer Ren Zhengfei sagte in chinesischen Staatsmedien, die US-Regierung unterschätze die Fähigkeiten Huaweis: Kein Unternehmen werde in den kommenden zwei bis drei Jahren bei der 5G-Technologie zu Huawei aufschliessen.

«Verhindern, dass das Internet zusammenbricht»

Mit dem Schritt wolle das US-Handelsministerium vermeiden, dass der jüngste Bann unerwünschte Nebenwirkungen habe, sagte der Anwalt und Ex-Ministeriumsmitarbeiter Kevin Wolf. «Damit soll wohl verhindert werden, dass Internet, Computer und Handysysteme zusammenbrechen. Das ist keine Kapitulation, sondern es sind Aufräumarbeiten.» Das Handelsministerium erklärte, es werde untersuchen, ob der Aufschub über 90 Tage hinaus verlängert werde.

Die US-Regierung hat Huawei am Donnerstag im Handelskrieg mit China auf eine Schwarze Liste gesetzt. Seither brauchen amerikanische Firmen eine Erlaubnis der Regierung, wenn sie weiter an Huawei liefern wollen. Lieferanten und Kunden von Huawei kämpfen seither mit den Folgen dieser Entscheidung, die Aktien von Chip-Lieferanten gingen in die Knie. Von den 70 Mrd. $, die Huawei 2018 für den Kauf von Teilen ausgegeben hat, gingen etwa elf Milliarden an US-Firmen, darunter Qualcomm, Intel (INTC 43.56 -2.96%) oder Micron (MU 34.62 -3.99%).

Huawei hofft auf Europa

Huawei geht nicht davon aus, auch in Europa auf eine schwarze Liste gesetzt zu werden. «Ich glaube, sie (die europäischen Länder) werden ihre eigenen Entscheidungen treffen», sagte Huawei-Managerin Catherine Chen in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der italienischen Zeitung «Corriere della Sera». Huawei sei seit Jahren in Europa unterwegs und arbeite eng mit den hiesigen Telkommunikationsunternehmen bei der Entwicklung der 5G-Technologie zusammen.

Auch Huawei-Italien-Chef Luigi De Vecchis äusserte sich überzeugt davon, dass sich Europa selber schaden und die Entwicklung des 5G-Netzausbaus bremsen würde, sollte Huawei ausgeschlossen werden.