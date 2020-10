Auffällige Management-Transaktionen bei Pierer Mobility

(AWP/GAH) Der Motorradbauer Pierer Mobility (PMAG 54.4 -1.09%) hat insgesamt zehn grossvolumige Managementtransaktionen an die Börsenbetreiberin SIX gemeldet. Dabei haben nicht exekutive Verwaltungsratsmitglieder in drei Transaktionen Titel im Wert von rund 7,5 Mio. Fr. verkauft. Auf exekutive Mitglieder entfallen zwei Käufe über insgesamt 40,9 Mio. Fr. und fünf Veräusserungen im Volumen von 18,5 Mio.

Auf Anfrage von FuW erklärt das Unternehmen, dass die Transaktionen im Zusammenhang mit der ebenfalls am Mittwoch gemeldeten Transaktion in China stehen. Als Zeichen der vertieften Zusammenarbeit wird CF Moto ihren Anteil an Pierer von rund 1 auf gut 2% erhöhen. Pierer Industrie, die Gesellschaft von CEO und Verwaltungsratspräsident Stefan Pierer, hat von Organen bzw. nahestehenden Personen im ersten Schritt die Aktien von Pierer Mobility erworben und dann 1% an CF Moto abgegeben.

Pierer Mobility will ihre Präsenz in China stärken und die Marktanteile erhöhen. Deshalb wird der Hersteller von KTM-Motorrädern das Joint Venture mit seinem langjährigen chinesischen Partner CF Moto weiter ausbauen.

Stefan Pierer ist über die Beteiligungsgesellschaft Pierer Industries auch Mehrheitsaktionär der Gruppe. Er hält gemäss Angaben des Unternehmens mehr als 65% der Aktien.