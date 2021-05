Mehrwertsteuer muss vereinfacht werden

Die Themen Bürokratieabbau und administrative Vereinfachungen sind bei Sonntagsrednern sehr beliebt. Im Allgemeinen sind sich (fast) alle einig, dass dies vernünftige Anliegen sind. Im konkreten Fall jedoch ist die Lage oft eine andere. Diese durchaus schmerzliche Erfahrung musste auch der frühere Finanzminister Hans-Rudolf Merz machen.

Er lancierte 2005 die kühne Idee, in der Mehrwertsteuer einen Einheitssatz einzuführen und alle rund 25 Ausnahmen abzuschaffen. Trotz anfänglichem Applaus scheiterte er, das Parlament leistete ihm keine Gefolgschaft. Seither stand das Anliegen mehrmals wieder zur Debatte, konnte sich aber nie durchsetzen. In der kommende Woche beginnenden Sommersession des Parlaments ist das Thema im Ständerat am 2. Juni wieder traktandiert. Der Rat berät über eine entsprechende Motion des Appenzeller Ständerats Andrea Caroni (FDP.Liberale).

«Bürokratisches Monster»

Der Vorschlag von Hans-Rudolf Merz ging auf die ausserordentliche Komplexität der Mehrwertsteuer zurück. Er wollte mit der radikalen Vereinfachung einen Befreiungsschlag lancieren. Merz nahm in der Begründung kein Blatt vor den Mund und bezeichnete die Mehrwertsteuer als ein «bürokratisches Monster»; die Anwendung der Steuer sei viel zu formalistisch geworden.

In der Tat gibt es in der Mehrwertsteuer drei verschiedene Steuersätze und 25 Ausnahmen. Der Normalsteuersatz beläuft sich heute auf 7,7%, der Sondersatz für die Hotellerie und das Gastgewerbe beträgt 3,7% und der reduzierte Satz (Lebensmittel, Medikamente, Zeitungen etc.) 2,5%.

Dieses Gebilde zu managen, bindet nicht nur in den abrechnungspflichtigen Unternehmen enorme und teure Ressourcen, sondern auch in der Verwaltung. Zudem könnte ein haushaltneutraler Einheitssatz niedriger angesetzt werden als der geltende Normalsatz, weil die privilegierten Sondersätze wegfallen. Merz erhoffte sich erheblich niedrigere Kosten und damit einen deutlichen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsimpuls.

Die finanzielle Bedeutung der Mehrwertsteuer zeigt, dass dieser Impuls durchaus relevant sein dürfte. Die Mehrwertsteuer ist neben der direkten Bundessteuer die wichtigste Einnahmenquelle des Bundes. Sie brachte 2020 gut 22 Mrd. Fr., entsprechend etwas mehr als 30% der gesamten Bundeseinnahmen. Die direkte Bundesteuer trug mit 24 Mrd. Fr. noch etwas mehr ein. Wichtig ist auch der Vergleich mit der EU: Sie kennt einen Mindestsatz von 15%, wobei es auch da in vielen Ländern ermässigte Sätze gibt. Den höchsten Normalsatz haben mit je 25% Dänemark, Kroatien und Schweden.

In der Botschaft von 2008 schlug Merz einen haushaltneutralen Satz von 6,1% vor, zudem die Abschaffung von 20 der 25 Ausnahmen. Das Parlament wollte davon aber nichts wissen. All diejenigen, die von einem Sondersatz profitieren, setzten sich zur Wehr. Zudem setzt bei der Linken sofort ein undifferenzierter Abwehrreflex ein, sobald von Steuersatzsenkungen die Rede ist.

Das gleiche Schicksal erlitt eine Zusatzbotschaft von 2013. Sie sah ein Modell mit zwei Sätzen und mehr Ausnahmen vor. Es folgten weitere Anläufe: Mit einer im März 2015 eingereichten Motion verlangte der damalige BDP-Nationalrat Hans Grunder einen Einheitssatz zwischen 6 und 6,5% sowie eine Reduktion der Ausnahmen. Zudem sollten Nahrungsmittel und Medikamente von der Steuer befreit werden. Der Bundesrat lehnte ab, die Motion wurde zwei Jahre später abgeschrieben, weil sie bis dato nicht behandelt wurde. Kurz nach Grunder reichte die FDP-Fraktion eine fast gleichlautende Motion ein. Der Bundesrat wie auch der Nationalrat lehnten ab.

Nachdem Andrea Caroni 2019 dem Bundesrat in einer Interpellation einige Fragen zum Thema gestellt hatte, hat er im März dieses Jahres die genannte Motion eingereicht. Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf für die Einführung eines Einheitssatzes in der Mehrwertsteuer mit möglichst wenigen Ausnahmen vorzulegen.

Wie Caroni auf Anfrage ausführt, will er mit seiner Motion dem Bundesrat die Chance geben, aufzuzeigen, wie das Anliegen heute umzusetzen wäre. Auch für Caroni stehen die Einsparung von enormen Bürokratiekosten sowie der niedrige Einheitssatz als Wettbewerbsvorteil im Zentrum. Das System würde vereinfacht und verschlankt. Wirtschaft, Konsumenten und schliesslich auch der Staat würden profitieren, schreibt er in der Begründung der Motion.

Fragwürdige Ablehnung

Die erst kürzlich veröffentlichte Stellungnahme des Bundesrats zur Motion lässt aufhorchen. Der Bundesrat bestätigt im Grundsatz sein Ziel einer vereinfachten Mehrwertsteuer mit möglichst nur noch einem Satz. Dennoch lehnt er die Motion ab. Es sei in Zeiten von Corona nicht sinnvoll, die reduziert besteuerten Güter wie Lebensmittel, Bücher oder Medikamente höher zu besteuern. Zudem erachtet er es als unwahrscheinlich, dass das Anliegen im Parlament eine Mehrheit finden würde.

Caroni seinerseits hält fest, er habe «kaum je eine solch dünne bundesrätliche Begründung gesehen». Er verweist zunächst darauf, dass mit Corona kein zeitlicher Zusammenhang besteht. In der Tat würde die Reform der Mehrwertsteuer mehrere Jahre in Anspruch nehmen und Corona bis dann (hoffentlich) kein Thema mehr sein.

Zudem würde eine steuerliche Entlastung die Wirtschaftsentwicklung stützen. Für das Argument, das Anliegen sei nicht mehrheitsfähig, fehlt Caroni jedes Verständnis, zumal der Bundesrat das Anliegen ja eigentlich unterstütze. In der Tat ist die ablehnende Haltung des Bundesrats in der Sache nicht einsichtig.

Trotzdem beurteilt Caroni die Chancen der Motion im Rat als intakt. Immerhin haben 21 von 46 Ratsmitgliedern den Vorstoss unterschrieben. Dennoch: An den grundsätzlichen Fronten dürfte sich nichts geändert haben. Vertreter von Partialinteressen sowie Links-Grün dürften ablehnen.

Sollte die Motion scheitern, wäre das Thema wohl für lange Zeit vom Tisch. Damit hätte die Politik eine grosse Chance verpasst. Mit der Motion Caroni hätte die Schweiz das einfachste Mehrwertsteuersystem mit dem niedrigsten Satz in Europa. Beides zusammen würde für eine wesentlich verbesserte internationale Wettbewerbsfähigkeit sorgen, der Standort Schweiz würde attraktiver.

Es wäre ein spürbarer Wachstumsimpuls zu erwarten, das hatten auch Studien zu Merz’ erstem Projekt gezeigt. Es ist nur schwer zu verstehen, dass eine derartige Chance vor allem aus Rücksicht auf Partikularinteressen leichtfertig vertan werden könnte. Die Schweiz ist mehr denn je auf gute Rahmenbedingungen angewiesen, der Wettbewerb der Standorte wird sich in Zukunft eher verschärfen als abflauen. Das gilt nach dem Scheitern des institutionellen Rahmenabkommens mit der EU in noch verstärktem Ausmass.