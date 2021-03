Meier Tobler im zweiten Halbjahr erfolgreich

Das Haustechnikunternehmen hat so wie andere Gesellschaften der Branche im zweiten Halbjahr deutlich Boden gutgemacht. Im Vergleich zum Vorjahressemester resultierte ein Umsatzplus von 2,4%. Im ersten Halbjahr sorgte der Lockdown mit geschlossenen Baustellen, eingeschränktem Zugang zu Gebäuden und gestörten Lieferketten für einen Umsatzrückgang von 6,3%. Im Gesamtjahr erlöste Meier Tobler 487,4 Mio. Fr., was einem Minus von 1,7% entspricht.

Das Geschäftsfeld Wärmeerzeugung stand wie in den Jahren zuvor auch 2020 unter Druck. Erfreulich ist die deutliche Erholung gegen Ende des Geschäftsjahres. Im vierten Quartal sei der Erlös um 20% gestiegen, sagte CEO Roger Basler an einer Medienkonferenz. Dies zeige, dass die Verbesserungsmassnahmen funktionierten. Meier Tobler profitiert in diesem Geschäftsfeld vom Tausch alter Öl- und Gasheizungen gegen energieeffiziente Wärmepumpen und folgt einem deutlichen Trend. 2020 ging der Markt für Wärmeerzeuger auf Basis von Öl und Gas um 20 beziehungsweise 16% zurück, während er für Wärmepumpen um 19% zulegte.

Rund um die Uhr geöffnet

Das Handelsgeschäft, das rund 50’000 Artikel umfasst, habe sich gut entwickelt. Der Umsatz im Onlineshop, der 40% zum Umsatz des Geschäftsfeldes beiträgt und über den täglich rund 3000 Lieferungen abwickelt werden, habe 2020 rund 10% zugelegt. Weitere 40% des Umsatzes fallen in den 47 über die Schweiz verteilten Filialen an. Mit der jüngsten Filiale, die im vergangenen Jahr in Wallisellen eröffnet wurde, betritt Meier Tobler Neuland. Das Geschäft ist für registrierte Kunden rund um die Uhr und auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an