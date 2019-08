Meier Tobler schafft Sprung in die Gewinnzone

Der Halbjahresbericht von Meier Tobler zeigt Stärken und Schwächen. Ein leichter Umsatzrückgang war zu erwarten, aber nicht ganz so deutlich wie die gemeldeten 4,2%. Vor allem gemessen daran ist die Verbesserung der operativen Marge ein positives Zeichen. Der Grosshändler und Serviceanbieter im Bereich Heizen, Lüften, Kühlen hat die Integration der fusionierten Teile abgeschlossen, und die Massnahmen zur Steigerung der Effizienz haben gegriffen. Wie befürchtet hat der Cyberangriff vom Juli das Geschäft für mehrere Tage gebremst. Der Umsatzausfall und die Kosten sind zwar ärgerlich, halten sich aber in Grenzen. Gleichwohl sind sie ein Rückschlag im Bestreben, den Umsatzschwund im Gesamtjahr zu bremsen. Denn das Umfeld hilft dem Unternehmen bis auf weiteres nicht. Die Nettoschulden sind bedingt durch saisonale und andere Effekte gestiegen, sollen zum Jahresende aber deutlich tiefer liegen. Das Unternehmen hat den Turnaround noch nicht ganz geschafft, und das Marktumfeld bleibt hart. Im Gesamtjahr wird der Umsatz (2018 fortgeführtes Geschäft: 524 Mio. Fr.) nochmals sinken, voraussichtlich um mehr als die 4,2% im ersten Halbjahr. Die Gewinnzone ist für 2019 erreichbar. Doch bis auf weiteres fehlt es wegen des Marktumfelds weiter an Fantasie für die Aktien.

Lesen Sie um ca. 14 Uhr die ausführliche Analyse.