Meine Favoriten 2018 – Jon Cox

ABB

Das organische Wachstum sollte sich angesichts der absehbaren Belebung in verschiedenen Endmärkten beschleunigen. Zugleich werden Kostensenkungen und Produktivitätsverbesserungen die Rentabilität erhöhen. Neue Impulse am Strommarkt durch «grüne» Autos und zusätzliche Energie für Computer.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 ABB 25.72 1.24 1.47 17

Helvetia

Ein gut geführtes und stabiles Unternehmen. Trotz geringer Zinsen erwirtschaftet Helvetia gute Margen im Lebengeschäft, während Nichtleben von einem gesunden Heimatmarkt profitiert. Die Integration von Nationale Suisse ist nahezu beendet, mit Synergien, die auf eine Dividendensteigerung hindeuten.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Helvetia 541.00 50.19 52.61 10

Panalpina

Panalpina ist eine der besten Turnaround-Storys in der Schweiz. Wir erwarten eine signifikante Gewinnsteigerung für den Logistikkonzern, der schwierige Jahre hinter sich hat. Zusätzlich attraktiv ist, dass Panalpina als möglicher Übernahmekandidat in Frage kommt.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Panalpina 150.00 3.23 5.22 29

Richemont

Die Erholung im Segment der High-End-Uhren hat gerade erst begonnen, und die Trendwende im Bereich der «weichen» Luxusgüter schafft für Richemont weiterhin attraktives Ertragspotenzial. Eine starke Bilanz unterstützt das Wachstum. Auch das Segment «Übrige» dürfte profitabler werden.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Richemont 88.25 3.18 3.69 24

Schindler

Schindler wird bei den operativen Margen weiter zu den Wettbewerbern aufholen, was ein kräftiges Gewinnwachstum nach sich ziehen dürfte. Kosteneinsparungen werden beispielsweise in China aufgrund der Harmonisierung der Produktplattform zu verzeichnen sein.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Schindler 217.70 7.60 8.52 26

