Meine Favoriten 2018 – Panagiotis «Takis» Spiliopoulos

Givaudan

Sehr widerstandsfähig und mit steigendem Anteil der aufstrebenden Märkte solid wachsend. Die Rendite aufs eingesetzte Kapital (ROIC) hat dank Effizienzgewinnen weiteres Aufwärtspotenzial. Die Ausschüttung von über 80% des freien Cashflows verleiht Givaudan ein sehr robustes Dividendenprofil.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Givaudan 2209 75.80 86.50 26

KTM Industries

Bei KTMI sollten zahlreiche Treiber zu einer erneuten Beschleunigung des Umsatzwachstums führen. Nach hohen Investitionen wird das Management einen stärkeren Fokus auf Rentabilität und Cashgenerierung legen, was einen Paradigmenwechsel darstellt, wovon die Aktionäre profitieren dürften.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 KTM Industries 6.63 0.25 0.30 22

LafargeHolcim

Als unbestrittener globaler Marktleader sollte LafargeHolcim unter der Führung des neuen CEO zusätzliche operative Synergien generieren. Nach Abschluss der Fusion sind nur limitierte Investitionen notwendig, was den freien Cashflow positiv beeinflussen wird und die Aktie zu einer Dividendenstory werden lässt.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 LafargeHolcim 53.95 3.21 4.23 13

Lindt & Sprüngli

Der Erfolg basiert auf einer zunehmenden Penetration von Premium-Schokolade in den entwickelten und der Expansion in aufstrebenden Märkten. Nach der Akquisition von Russell Stover in den USA dürfte die Margenexpansion bei Lindt & Sprüngli durch Synergien im US-Markt getrieben werden.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Lindt & Sprüngli PS 5770 188 209 28

Swiss Life

Swiss Life verfügt über eine solide Bilanz und mit den Einnahmen aus dem Third Party Asset Management auch über einen im Sektorvergleich überdurchschnittlichen Wachstumstreiber. Sie plant, die Ausschüttungsquote auf 30 bis 50% zu erhöhen, was ein starkes Dividendenwachstum bedeutet.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Swiss Life 339.10 30.90 31.30 11

