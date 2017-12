Meine Favoriten 2018 – Patrik Lang

Basilea

Basilea hat gute Fortschritte bei der Lizenzierung antimikrobieller Produkte gemacht. Wir erachten die Aktie allein dank diesem Geschäftsfeld, das sich der Profitabilität nähert, als unterbewertet. Vor diesem Hintergrund sehen wir auch das Potenzial der Hochrisiko-Onkologie-Pipeline als attraktiv an.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Basilea 75.80 d d –

Helvetia

Die Nummer drei im hochprofitablen Schweizer Nichtlebenmarkt hat ein defensives Risikoprofil und eine gesunde Bilanz. Verbleibende Synergien aus dem Kauf der Nationale und die Strategie «Helvetia 2020» werden zu steigender Profitabilität und höherer Dividende führen – wurde vom Markt übersehen.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Helvetia 541.00 44.00 52.00 10

Nestlé

Nestlé befindet sich derzeit in einem Konzernumbau, der sich in Richtung Health Science bewegt. Dank seinem innovativen Produktportfolio liefert der Konzern weiterhin nachhaltiges und gut diversifiziertes organisches Umsatz- und Gewinnwachstum, was letztendlich das Risiko weiter begrenzt.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Nestlé 85.10 3.53 3.83 22

Panalpina

Die Restrukturierung scheint mittlerweile auf Kurs zu sein. Die neue IT-Plattform und die Shared-Service-Center dürften zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen, die sich 2018 erstmals zeigen sollten. Das eröffnet das Potenzial für mittelfristig deutlich höhere Gewinne als zurzeit erwartet.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Panalpina 150.00 3.13 4.99 30

Partners Group

Auch fürs kommende Jahr erwarten wir ein solides Gewinnwachstum für Partners Group aufgrund der stetigen Nachfrage nach Private-Market-Investitionen und einer herausragenden Kosteneffizienz. Ein gegenüber dem Dollar und dem Euro abgeschwächter Franken wirkt zusätzlich unterstützend.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Partners Group 664.50 23.94 25.13 26

