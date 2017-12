Meine Favoriten 2018 – Remo Rosenau

Arbonia

Nach der Kursschwäche in den letzten Monaten scheint uns ein Engagement nun wieder interessant. Der Umbauprozess ist komplex, anspruchsvoll und zum Teil auch mit Rückschlägen behaftet, strategisch aber klar richtig. Ab 2019 sollten sich die positiven Auswirkungen spürbar bemerkbar machen.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Arbonia 16.20 0.43 0.65 25

Lonza

Lonza bewegt sich unter der beeindruckenden Führung von CEO Richard Ridinger nach der Akquisition von Capsugel in neue Wachstums- und Margensphären. Auch das Joint Venture mit Sanofi für den Aufbau neuer Kapazitäten in Visp fördert das Wachstumspotenzial und ist clever, weil kapitalschonend.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Lonza 262.80 4.50 5.80 45

Novartis

Novartis ist mit Sandoz im zukünftig wichtigen Bereich Biosimilars prominent vertreten. Alcon ist auf dem Weg der Besserung, und ein Verkauf ist nicht ausgeschlossen. Zusätzlich könnte das Roche-Paket monetarisiert werden. Eine Extradividende ist – auch dank der starken Bilanz – ebenfalls möglich.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Novartis 83.45 4.80 5.25 16

Swiss Re

Die Prämien von Swiss Re für 2018 dürften nach den Naturkatastrophen steigen. Die Bilanz ist auch nach dem Katastrophenjahr in einem Top-Zustand. Die Dividende (Rendite über 5%) könnte wieder um ein Aktienrückkaufprogramm ergänzt werden. Die Aktie handelt klar unter Buchwert und stellt Value dar.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 Swiss Re 92 1.70 9.90 9

VAT Group

VAT profitiert von einem kaum je in diesem Ausmass erlebten Boom im Bereich Halbleiter und Displays. Die Kapazität wurde für ein Umsatzvolumen von 850 Mio. Fr. ausgebaut. Der Konsens steht für 2018 aber bei nur 748 Mio., was Raum für positive Überraschungen bietet.

Aktie Kurs am 15.12.17 in Fr. Gewinn/Aktie in Fr. 2017 A Gewinn/Aktie in Fr. 2018 A KGV 2018 VAT Group 136.30 4.80 5.25 26

